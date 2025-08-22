El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El corazón puede detectar por sí mismo las substancias dulces que circulan por la sangre. A.S.
Salud y Nutrición

El corazón goloso

Debemos continuar reduciendo nuestra ingesta de edulcorantes tanto naturales como artificiales

José Enrique Campillo

José Enrique Campillo

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:02

En febrero de 2025 se presentó en la reunión anual de la Biophysical Society un inesperado descubrimiento que en los próximos años va a cambiar ... muchas cosas respecto a cómo entendemos la salud del corazón. Hasta ahora sabíamos que el exceso continuado de alimentos o bebidas dulces podía afectar negativamente a la salud del corazón. Los receptores del sabor dulce de la boca y del intestino desempeñan un papel crucial en la regulación del nivel de azúcar en sangre. Estos receptores, al detectar el sabor dulce, inician señales que influyen en la absorción intestinal de la glucosa, la liberación de insulina y otras respuestas metabólicas para intentar adaptar nuestro organismo a la sobrecarga de azúcares. Mediante la acción de la insulina el corazón se abastece de glucosa, su principal combustible.

