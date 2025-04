Cuidado con los huevos

No consumir huevos crudos o poco hechos. En primer lugar, porque los huevos pueden estar contaminados con bacterias como la salmonela y otros microorganismos. Un cocinado deficiente puede dejar vivos a estos agentes y nos pueden ocasionar infecciones gastrointestinales. Si usamos huevos crudos para batidos o mayonesa, lo que así se cocine debe guardarse tapado y en la nevera. Ojo con las 'salmonelillas rusas'; ya saben que hay una reglamentación estricta en restauración, en lo que se refiere a platos que lleven huevo. La segunda razón es que el huevo contiene en la clara una sustancia llamada avidina que es un antinutriente. Se une a la vitamina biotina (B7) e impide su absorción por el intestino y a la larga puede ocasionar graves problemas de salud. La avidina se inactiva al cocinar el huevo. No consumir huevos escalfados en los que el cocinado no haya coagulado la clara.