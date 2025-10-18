El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

David Saiz, en las instalaciones de El Diario Montañés.

David Saiz, en las instalaciones de El Diario Montañés. DM

David Saiz: «Ahora merece la pena ordeñar; si se hacen las cosas bien se puede vivir»

Es ganadero de la Granja Las Nieves (Servillas), productor de helado y empresario de turismo rural

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:37

Comenta

En Servillas (Campoo de Yuso), a orillas del pantano del Ebro, David Saiz ha convertido una explotación de leche en un pequeño ecosistema agroalimentario y ... turístico: 80 vacas en ordeño (hasta 190 reses en total), tres expendedoras de leche que funcionan desde 2010, heladería-cafetería en Reinosa con 18 sabores —incluida una línea ecológica desde 2017—, yogur propio, vitrinas en hostelería de la comarca, seis apartamentos de agroturismo, una casa de ocho habitaciones y un hotel. Saiz, consejero de AgroCantabria, defiende la unión cooperativa y denuncia las trabas al relevo generacional.

