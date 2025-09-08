Delicias, recetas y paladares intemporales

Guillermo Balbona Santander Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:13 Comenta Compartir

Netflix continúa exprimiendo los fogones vía documental, concursos, retratos cerca del biopic, historias de superación y, por supuesto, todo lo culinario como material de ficción. En esto quien se lleva el laurel de oro son los K-drama, las series coreanas con incursiones muy frecuentes en el mundo de la gastronomía de forma directa o colateral. Tras el trazo de historia culinaria de «Tastefully Yours», la plataforma ha estrenado recientemente en pequeñas dosis la miniserie «Bon Appétit, Su Majestad», de doce episodios. Una comedia romántica que a través de un misterioso viaje en el tiempo, mezcla recetas, historias, fantasía histórica en una afectada y melosa trama que alterna la época presente y la corte real entre romance, tensiones, humor un tanto simple, recetas y sabores. En esta ecuación de la plataforma y la autoría coreana ha rizado el rizo «Nugget de pollo», cuyo argumento no tiene nada que ver directamente con la cocina, sino con una mujer que se convierte en un «nugget» de pollo agridulce tras pasar por una extraña máquina. Las entregas con chef dentro son casi ya un subgénero encabezado por el éxito de «The Bear» lógicamente, pero con múltiples variantes. Ahora se ha sumado la citada «Bon Appétit, Su Majestad», bajo el lema «Una chef.

«Bon Appétit, Majestad» (2025) es una miniserie de 12 episodios protagonizada por Yoon-ah Im, Chae Min Lee y Han-na Kang

Un tirano. Un desastre real«, protagonizada por la estrella Im Yoon-ah, conocida como Yoona, que encarna a una chef internacional que, en plena competencia culinaria en Francia, es transportada en el tiempo al palacio real del temido Rey Yi Heon. A partir de ahí entre el disparate y la fantasía, la ficción se enreda en dramas históricos, fundamento literario y romance culinario, entre recetas ancestrales, cocciones y platos modernos en una mezcla de seducción y juego de paladares. La plataforma ha avanzado los dos primeros episodios con títulos alusivos a platos numerados: »Bibimbap con gochujang y mantequilla« y »Cocina al vacío«. La cosa puede resumirse en la conversión de un tirano de paladar exigente a través de la cocina y el enamoramiento. »Delicias coreanas«.