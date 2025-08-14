Duelo de catas: el vino como herencia vital

Guillermo Balbona Santander Jueves, 14 de agosto 2025, 18:16 Comenta Compartir

De «El sumiller», de Prentice Penny, a «Entre copas», de Alexander Payne, referente obligado, el universo del vino está muy presente en películas y series, amén de documentales. Ahí están casi como un canon los «Red obsession», «SOMM: Into the bottle», «Decanted» o «Un año en Borgoña». En el caso que nos ocupa: vinos y gastronomía unidos a través de una mirada competitiva y en su origen un popular manga. El vínculo parece explosivo y su reflejo se llama Drops of God («Las gotas de Dios»), una ficción seriada donde la enología, una herencia y un duelo de catas atraviesan el paladar, el gusto y el olfato de este enredo en ocho episodios. La historia sobre vinos es la más seguida del mundo. Sus capítulos retratan cuestiones como matar al padre, el legado familiar, la búsqueda de una identidad y la lucha por la superación a través de una barrica de situaciones mientras se busca el bouquet adecuado. El terreno fundacional de esta bodega audiovisual es el citado manga cuyo primer ejemplar salió a la luz hace ahora dos décadas. Su éxito se reflejó rápidamente en 44 libros, más de 300 millones de lectores y su extensión en un club de vinos, un juego para catas y esta serie para televisión. La trama está vertebrada por el fallecimiento de uno de los gurús más importantes del mundo del vino, un legado millonario y dos herederos. Ella, francesa; él, japonés. La herencia tendrá como destinatario el que pase con éxito unas pruebas: una de cata a ciegas, evocación, maridaje, coupage, armonías... La ficción que se descorcha fluye entre la Borgoña francesa, París, Tokio y la vinícola zona de Trento, en Italia. Hay toques de misterio, rivalidad, deseo, inquietud, superación, rencor, perdón y amor. Todo marinado por catorce de los mejores vinos del mundo, entre ellos un Vega Sicilia. Se apuesta por la elegancia de planos, entre Baco y Dionisio, se plantea como una invitación a descubrir el vino con sensibilidad, a modo de cata educativa. Oxigenar, descubrir la esencia, entender la liturgia. Esa huella tras cada botella como una revelación.

Serie Las gotas de Dios

Dirección: Quoc Dang Tran, Oded Ruskin. 2023.

Duración: Ocho episodios.

Intérpretes: Fleur Geffrier, Tomohisa Yamashita, Stanley Weber.

Temas

Vino

Gastronomía

Italia

Borgoña