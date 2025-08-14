El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotograma del duelo de catas que centra la rama competitiva. DM
Comer y cine: bocados de fotogramas

Duelo de catas: el vino como herencia vital

La serie «Las gotas de Dios» es una ficción donde la enología y una herencia atraviesan el paladar, el gusto y el olfato de un enredo de ocho episodios

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:16

De «El sumiller», de Prentice Penny, a «Entre copas», de Alexander Payne, referente obligado, el universo del vino está muy presente en películas y series, amén de documentales. Ahí están casi como un canon los «Red obsession», «SOMM: Into the bottle», «Decanted» o «Un año en Borgoña». En el caso que nos ocupa: vinos y gastronomía unidos a través de una mirada competitiva y en su origen un popular manga. El vínculo parece explosivo y su reflejo se llama Drops of God («Las gotas de Dios»), una ficción seriada donde la enología, una herencia y un duelo de catas atraviesan el paladar, el gusto y el olfato de este enredo en ocho episodios. La historia sobre vinos es la más seguida del mundo. Sus capítulos retratan cuestiones como matar al padre, el legado familiar, la búsqueda de una identidad y la lucha por la superación a través de una barrica de situaciones mientras se busca el bouquet adecuado. El terreno fundacional de esta bodega audiovisual es el citado manga cuyo primer ejemplar salió a la luz hace ahora dos décadas. Su éxito se reflejó rápidamente en 44 libros, más de 300 millones de lectores y su extensión en un club de vinos, un juego para catas y esta serie para televisión. La trama está vertebrada por el fallecimiento de uno de los gurús más importantes del mundo del vino, un legado millonario y dos herederos. Ella, francesa; él, japonés. La herencia tendrá como destinatario el que pase con éxito unas pruebas: una de cata a ciegas, evocación, maridaje, coupage, armonías... La ficción que se descorcha fluye entre la Borgoña francesa, París, Tokio y la vinícola zona de Trento, en Italia. Hay toques de misterio, rivalidad, deseo, inquietud, superación, rencor, perdón y amor. Todo marinado por catorce de los mejores vinos del mundo, entre ellos un Vega Sicilia. Se apuesta por la elegancia de planos, entre Baco y Dionisio, se plantea como una invitación a descubrir el vino con sensibilidad, a modo de cata educativa. Oxigenar, descubrir la esencia, entender la liturgia. Esa huella tras cada botella como una revelación.

Las gotas de Dios

Serie

Las gotas de Dios

Dirección: Quoc Dang Tran, Oded Ruskin. 2023.

Duración: Ocho episodios.

Intérpretes: Fleur Geffrier, Tomohisa Yamashita, Stanley Weber.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    «He decidido dar este paso adelante en mi carrera», dice Villalibre
  3. 3

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  4. 4 El concierto de Edurne y la orquesta Paris de Noia despedirán el verano en Noja
  5. 5

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  6. 6

    Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37º en Santander y 41º en Torrelavega
  7. 7 Las tormentas dejan granizo en algunos puntos de Cantabria
  8. 8

    Alerta roja este viernes en el litoral cántabro por temperaturas cercanas a los 40º
  9. 9

    El Ministerio se niega a activar a la BRIF de Ruente y los bomberos explotan: «Es una vergüenza»
  10. 10

    Un viaje por el mundo sin salir de El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Duelo de catas: el vino como herencia vital

Duelo de catas: el vino como herencia vital