Fresco y cítrico Ángel Gutiérrez, responsable de la bodega, con el vermut Citric Essence de Igarmi. / Daniel Pedriza Cantabria en la Mesa El jurado de la cata concede al vermut Igarmi Citric Essence, el sello de plata ALICIA DEL CASTILLO Santander Sábado, 18 agosto 2018, 08:37

Los vermuts cántabros están en racha, imparables. Cosechando éxitos, abriendo mercado y conquistando paladares. El último en obtener la distinción 'plata' ha sido Igarmi Citric Essence, concedida en la cata de los premios ConVino 2018. Un concurso internacional de calidad para los productos hechos con base de vino, y en este caso, tintos. Un vermut que, sin duda, dará que hablar.

Para el responsable de esta bodega centenaria (1890), Ángel Gutiérrez, esta distinción se suma al reconocimiento propio de saber que se está haciendo un buen producto. «Es una satisfacción enorme que gente de fuera, en este caso un grupo de expertos, valoren tu producto cuando está compitiendo con productos de características similares».

-¿Además de este sello de plata, qué otros premios o distinciones han recibido?

-Con el Citric este ha sido el primer concurso al que nos hemos presentado pero el vermut clásico de Igarmi lo llevamos al China Wine & Spirit Awards en el año 2013 en Hong Kong, donde obtuvo la medalla de oro. Y en cuanto a los vinos, no tenemos ningún premio puesto que elaboramos vinos tradicionales, que no están acogidos a ninguna DO. Lo que toda la vida se ha conocido como vinos de mesa, pero tengo que decir que nuestro vino tinto Los Cántabros, ha obtenido una calificación de 82 puntos en el Bacchus, en marzo de este mismo año.

-¿Tienen previsto poner en el mercado algún otro producto?

-Por el momento no hay nada en perspectiva. Nos interesa abrir más mercado nacional con nuestros vermuts, que en Madrid por ejemplo han tenido buena acogida. También hemos mejorado mucho nuestro vino rosado que, además, está teniendo muy buena aceptación. Este vino tiene una peculiaridad y es su color ojo de gallo, con un color rosa pálido-salmón muy brillante. Es fresco, afrutado y muy suave.

-¿Cómo describe su vermut Citric Essence?

-Es un vermut fresco, con matices cítricos y una acidez muy equilibrada, con notas de pomelo y naranja. Los niveles de untuosidad son más ligeros que en el vermut clásico, estando especialmente diseñado para coctelería. Precisamente el origen de este vermut está en la primera edición del concurso de coctelería que organiza nuestra bodega, y que el pasado mes de mayo celebró su tercera edición. Todos los cócteles tenían que elaborarse con base de vermut Igarmi y en todos se utilizaba mucha naranja y otros estractos para aportar matices, asíque pensamos en un vermut especial para añadir al resto de elementos que componen un buen coctel.