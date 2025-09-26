Una fusión japonesa y peruana en Santa Lucía

En Mixto, Katherine, una cocinera chilena afincada en Santander, comparte desde 2023 su estilo

Maki frío de aguacate, queso crema, surimi, langostino y salsa. En el círculo, Katherine Alejandra Barahona, jefa de cocina y propietaria.

Con la fusión sucede como con la cocina en general: solo hay dos tipos, la buena y la menos buena, por no decir mala o corriente. Hay cocina fusión que para ciertos chefs forma parte de su identidad, que ha sido interiorizada a partir de la experiencia, el aprendizaje y el trabajo codo con codo con expertos en la materia; en otros casos, nos encontramos con una fusión forzada, artificial, sin una base sólida y más fruto de intentos de réplicas sin mucho éxito. Vamos con un ejemplo de lo primero, de una interesante fusión japonesa-peruana, atractiva para el paladar de una mayoría de clientes abierto a probar..., y con una buena relación precio-calidad.

Desde 2023, en Santander está abierto Mixto Sushi-Nikkei, en la calle Santa Lucía nº 12, un proyecto personal de la cocinera chilena Katherine Alejandra Barahona. El local es pequeño, cuenta con capacidad para una veintena de personas y todo pasa por la propia chef, que trabaja en solitario, y por Brenda, que atiende correctamente la sala.

Katherine estudió cocina en su país natal y aprendió esta fusión trabajando junto a profesionales originales de Perú, un país donde la gastronomía es una religión. Después de cumplir allí con una dilatada trayectoria profesional, por razones familiares se trasladó a España y se decidió a dar el paso de tener su propio negocio:había cerrado el círculo de trabajar para otros.

Y tras encontrar el emplazamiento, el proyecto comenzó a dar sus primeros pasos, con una carta no excesivamente larga, pero lo suficientemente interesante como para disfrutar en más de una ocasión.

Makis, nigiris, mixtos...

La carta se articula en cuatro bloques, mixtos, makis fríos y calientes, nigiris y postres. Al mediodía, de martes a viernes, la carta se resume en un menú degustación a un precio de 20 euros (sin bodega). De entrada, este menú consta de un tiradito de salmón con alga wakame; de unas gyozas de ají de gallina con salsa ponzu, cebolla china y sésamo;y de un saam de langostinos con lechuga, spicy y cebolla caramelizada.

Después de los tres entrantes llegan los platos principales. En primer lugar, sendos nigiris de aguacate y quesos crema por un lado y de boquerón y salsa provenzal;exquisitos.

El siguiente paso son los makis fríos y los makis calientes. Bocados refinados, equilibrados, elegantes y apetecibles. Se termina con sendos mochis helados de vainilla y chocolate.

Para el maridaje con esta comida, Katherine recomienda el vino. Trabaja con pocas referencias pero muy ajustadas en precio ya que su intención es que éste no sea el obstáculo que impida que el cliente pueda disfrutar de esta propuesta gastronómica en plenitud.

Un repaso a la carta nos permite encontrar, más allá de las especialidades citadas, vieiras gratinadas, takos al fuego, Ebi mango spicy, ceviche de corvina, de vieiras o chirashi, harumaki y bocadillo nikkei, tiraditos y saam, en el capítulo de mixtos.

En makis, el repertorio pasa por el acevichado, skin, provenzal, carretillero, conchita, saltado, huancaína, dulce spicy y furai.

El menú degustación tiene una muy buena relación precio-calidad: 20 euros por persona sin bebida

Y finalmente, en nigiris, el abanico de opciones contempla el salmón teriyaki, el asadito chimichurri, el langostino con curry, la vieira acevichada, el boquerón con salsa provenzal y la corvina chalaquita.

Y en postres, además de los mochis, hay helado de vainilla sobre parras, con salsa de café y dulce de leche, una cúpula de cacahuetes y un coulant de chocolate blanco.

Santander Mixto sushi-nikkei

Dirección: C/ Santa Lucía nº 12. Santander.

Teléfono: 644 29 43 55.

Propietaria y cocinera: Katherine Alejandra Barahona.

Inaugurado: 2023.

Sala: Brenda Almeida.

Estilo de cocina: Nikkei, mezcla de técnicas y elaboraciones de la cocina japonesa con los exqusitos sabores y productos del Perú.

Precio medio de la carta: Entre 25-30 euros.

Menú degustación: 20 euros, de martes a viernes al mediodía.

Capacidad: 23 comensales.

Terraza: No.

Horario: De martes a jueves:De 13.00 a 15.30 y de 20.30 a 23.00 h. Viernes y Sábado: De 13.00 a 15.30 y de 20.30 a 23.30 h.

Cierra: Domingo y lunes.

Bodega: Unas 15 referencias.

Café: No dispone.

Aparcamiento: Zona de OLA y subterráneo de la plaza de Pombo.

