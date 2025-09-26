El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maki frío de aguacate, queso crema, surimi, langostino y salsa. En el círculo, Katherine Alejandra Barahona, jefa de cocina y propietaria. DM
Cantabria en la Mesa

Una fusión japonesa y peruana en Santa Lucía

El restaurante de la semana ·

En Mixto, Katherine, una cocinera chilena afincada en Santander, comparte desde 2023 su estilo

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:00

Con la fusión sucede como con la cocina en general: solo hay dos tipos, la buena y la menos buena, por no decir mala o corriente. Hay cocina fusión que para ciertos chefs forma parte de su identidad, que ha sido interiorizada a partir de la experiencia, el aprendizaje y el trabajo codo con codo con expertos en la materia; en otros casos, nos encontramos con una fusión forzada, artificial, sin una base sólida y más fruto de intentos de réplicas sin mucho éxito. Vamos con un ejemplo de lo primero, de una interesante fusión japonesa-peruana, atractiva para el paladar de una mayoría de clientes abierto a probar..., y con una buena relación precio-calidad.

Desde 2023, en Santander está abierto Mixto Sushi-Nikkei, en la calle Santa Lucía nº 12, un proyecto personal de la cocinera chilena Katherine Alejandra Barahona. El local es pequeño, cuenta con capacidad para una veintena de personas y todo pasa por la propia chef, que trabaja en solitario, y por Brenda, que atiende correctamente la sala.

Katherine estudió cocina en su país natal y aprendió esta fusión trabajando junto a profesionales originales de Perú, un país donde la gastronomía es una religión. Después de cumplir allí con una dilatada trayectoria profesional, por razones familiares se trasladó a España y se decidió a dar el paso de tener su propio negocio:había cerrado el círculo de trabajar para otros.

Y tras encontrar el emplazamiento, el proyecto comenzó a dar sus primeros pasos, con una carta no excesivamente larga, pero lo suficientemente interesante como para disfrutar en más de una ocasión.

Makis, nigiris, mixtos...

La carta se articula en cuatro bloques, mixtos, makis fríos y calientes, nigiris y postres. Al mediodía, de martes a viernes, la carta se resume en un menú degustación a un precio de 20 euros (sin bodega). De entrada, este menú consta de un tiradito de salmón con alga wakame; de unas gyozas de ají de gallina con salsa ponzu, cebolla china y sésamo;y de un saam de langostinos con lechuga, spicy y cebolla caramelizada.

Después de los tres entrantes llegan los platos principales. En primer lugar, sendos nigiris de aguacate y quesos crema por un lado y de boquerón y salsa provenzal;exquisitos.

El siguiente paso son los makis fríos y los makis calientes. Bocados refinados, equilibrados, elegantes y apetecibles. Se termina con sendos mochis helados de vainilla y chocolate.

Para el maridaje con esta comida, Katherine recomienda el vino. Trabaja con pocas referencias pero muy ajustadas en precio ya que su intención es que éste no sea el obstáculo que impida que el cliente pueda disfrutar de esta propuesta gastronómica en plenitud.

Imagen de Galeria
Nigiris de aguacate y de boquerón.
Imagen de Galeria
Mochis de vainilla y chocolate.
Imagen de Galeria
Gyozas de ají de gallina.
Imagen de Galeria
Saam de langostinos.
Imagen de Galeria
Makis calientes.

1 /

Un repaso a la carta nos permite encontrar, más allá de las especialidades citadas, vieiras gratinadas, takos al fuego, Ebi mango spicy, ceviche de corvina, de vieiras o chirashi, harumaki y bocadillo nikkei, tiraditos y saam, en el capítulo de mixtos.

En makis, el repertorio pasa por el acevichado, skin, provenzal, carretillero, conchita, saltado, huancaína, dulce spicy y furai.

El menú degustación tiene una muy buena relación precio-calidad: 20 euros por persona sin bebida

Y finalmente, en nigiris, el abanico de opciones contempla el salmón teriyaki, el asadito chimichurri, el langostino con curry, la vieira acevichada, el boquerón con salsa provenzal y la corvina chalaquita.

Y en postres, además de los mochis, hay helado de vainilla sobre parras, con salsa de café y dulce de leche, una cúpula de cacahuetes y un coulant de chocolate blanco.

Santander

Mixto sushi-nikkei

Dirección: C/ Santa Lucía nº 12. Santander.

Teléfono: 644 29 43 55.

Propietaria y cocinera: Katherine Alejandra Barahona.

Inaugurado: 2023.

Sala: Brenda Almeida.

Estilo de cocina: Nikkei, mezcla de técnicas y elaboraciones de la cocina japonesa con los exqusitos sabores y productos del Perú.

Precio medio de la carta: Entre 25-30 euros.

Menú degustación: 20 euros, de martes a viernes al mediodía.

Capacidad: 23 comensales.

Terraza: No.

Horario: De martes a jueves:De 13.00 a 15.30 y de 20.30 a 23.00 h. Viernes y Sábado: De 13.00 a 15.30 y de 20.30 a 23.30 h.

Cierra: Domingo y lunes.

Bodega: Unas 15 referencias.

Café: No dispone.

Aparcamiento: Zona de OLA y subterráneo de la plaza de Pombo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tarde trágica en las carreteras cántabras con dos motoristas fallecidos en La Hermida y el puerto de Alisas
  2. 2 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  3. 3

    Gema Igual da marcha atrás y descarta seguir con el aparcamiento para autocaravanas de Mataleñas
  4. 4

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  5. 5

    Los trabajadores avisan de que ya son nueve los positivos por sarna en el CAD de Laredo
  6. 6 Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común
  7. 7

    Conmoción en Cicero y Santoña por el fallecimiento en accidente de moto del joven Pablo Parcha
  8. 8

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve
  9. 9

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  10. 10

    Las mejores imágenes de Cabárceno tienen premio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una fusión japonesa y peruana en Santa Lucía

Una fusión japonesa y peruana en Santa Lucía