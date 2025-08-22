El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Actualmente Mario Carrillo cuenta con una ganadería de 132 cabras. DM
Cantabria en la Mesa

Granja La Rueda. Un proyecto con nombre propio

Ruiloba ·

En solo tres años, Mario Carrillo ha creado una explotación caprina y un queso semicurado, elaborado con leche de su rebaño

CEM *

CEM *

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:01

En Ruiloba, junto al colegio Santiago Galas, Mario Carrillo, de 37 años, ha construido desde cero su propio proyecto ganadero. Sin tradición familiar en el ... oficio –«en mi casa solo mi abuelo tuvo vacas de joven, pero yo nunca las conocí»– , pero con una pasión que ha ido forjando desde niño –«me encantaban los animales, siempre estaba con los vecinos entre vacas, ovejas y cabras, incluso pedía que me regalaran una tudanca», bromea– comenzó criando reses de carne, pero pronto comprobó que, con las pocas fincas que tenía y «la presión del lobo y del turismo en la costa», no podía vivir de ello.

