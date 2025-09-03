Hamburguesa de salmón con pepinillos, col lombarda, canónigos y mayonesa

Isabel González Casares Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:27 Comenta Compartir

Nueva propuesta para degustar el salmón en esta ocasión como si de una hamburguesa se tratara. Este pescado se presenta acompañado de pepinillos, col lombarda, canónigos y una salsa mayonesa y, por supuesto, para que no falte nada, envuelto en los típicos bollitos o panecillos de una burger. Esta atrevida receta nos ha llegado a través del blog de la empresa noruega Mow, considerada como el mayor productor mundial de salmón de piscifactoría. De su web esta elaboración que puede ser una invitación sobre todo para que los pequeños de la casa prueben el salmón, una fuente de ácidos grasos Omega 3, y se acostumbren a seguir una alimentación saludable y cargada de energía.

Ingredientes 4 porciones de salmón.

Pan de hamburguesa tipo brioche.

Pepinillos en rodajas.

Col lombarda rallada.

Canónigos frescos.

Mayonesa.

Limón.

Sal y pimienta.

Elaboración 1 Cocinamos el salmón a la plancha con un chorrito de aceite de oliva durante 2-3 minutos por cada lado, hasta que esté dorado por fuera y jugoso por dentro. 2 Tostamos ligeramente el pan de hamburguesa en una sartén o en el horno. 3 Mezclamos la mayonesa con unas gotas de zumo de limón y una pizca de pimienta. 4 Ahora, lo que toca es montar la hamburguesa. Para ello, primero untamos la base del pan con la mayonesa, añadimos el salmón, la col lombarda rallada, los pepinillos y los canónigos. Y ya solo queda cerrar ese bocadillo y servir.