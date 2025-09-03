El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

¿Se imaginan una cocina sin leche?

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:29

Es complicado entender la alimentación humana sin lácteos, aunque en los últimos años hayan crecido –o se hayan detectado mejor– el número de los intolerantes. ... También se ha incrementado el número de personas que han descartado de su dieta la leche por razones no científicas. Todo es respetable, pero lo que no se puede poner en cuestión es que la leche, desde el punto de vista nutricional, resulta básica para el ser humano. Recuerdo una frase de nuestro nutricionista de cabecera, el doctor José Enrique Campillo, publicada en una de sus colaboraciones en este suplemento; decía así: «La leche y sus derivados, como el pan y el vino, son alimentos esenciales que nos proporcionan placer y que consumidos en su justa medida no hay razones para que afecten negativamente a nuestra salud».

