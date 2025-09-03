Es complicado entender la alimentación humana sin lácteos, aunque en los últimos años hayan crecido –o se hayan detectado mejor– el número de los intolerantes. ... También se ha incrementado el número de personas que han descartado de su dieta la leche por razones no científicas. Todo es respetable, pero lo que no se puede poner en cuestión es que la leche, desde el punto de vista nutricional, resulta básica para el ser humano. Recuerdo una frase de nuestro nutricionista de cabecera, el doctor José Enrique Campillo, publicada en una de sus colaboraciones en este suplemento; decía así: «La leche y sus derivados, como el pan y el vino, son alimentos esenciales que nos proporcionan placer y que consumidos en su justa medida no hay razones para que afecten negativamente a nuestra salud».

En este contexto han surgido las bebidas vegetales que hay quien trata de llamarlas «leche» sin razón. Además, hay quien defiende una alimentación exclusiva a base de vegetales, sin tener en cuenta lo que esto resta en calcio y vitamina D.

Durante las próximas semana, Cantabria en la Mesa tendrá contenidos especiales que den sentido a lo que hemos llamado el «Mes de la leche». Dos eventos de amplio calado enmarcan esta iniciativa. Por un lado, el próximo fin de semana, el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega acogerá el Concurso regional de ganado vacuno frisón organizado por AFCA. Y el 23 de septiembre, la Universidad Europea del Atlántico acogerá la novena edición del Foro Agroalimentario, organizado por El Diario Montañés. En esta edición se dedicará a la leche, que será analizada desde el punto de vista de la producción, alimentación, nutrición y valor añadido.

Una pregunta para reflexionar:¿Se imaginan una cocina sin leche?