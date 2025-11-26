El Kaki o persimón: una de las joyas nutricionales del otoño

Su consistencia firme, similar a la de un melocotón, hacen del kaki (persimón en su variante valenciana) una fruta fácil de transportar y consumir.

El kaki es una de las joyas nutricionales del otoño. Es de origen oriental, de China y Japón, donde se han cultivado desde hace siglos. En estos momentos, sin embargo, uno de los principales productores del mundo de esta fruta es la Comunidad Valenciana.

En general hay dos variedades principales del kaki. Una es el llamado kaki astringente. Es una fruta que cuando aún no ha madurado, su enorme abundancia en taninos hace que al comerlos proporcione una sensación desagradable de sequedad y aspereza en la lengua y en el paladar que es lo que se conoce como sabor astringente. Este kaki solo se puede consumir maduro. Entonces su pulpa se torna blanda y gelatinosa, adquiere una textura cremosa que permite consumirlo con cuchara. Es una especie de mermelada natural.

Hay otra variedad llamada kaki rojo brillante que contiene menos taninos y es, por tanto, menos astringente al consumo. A partir de esta variedad y mediante selecciones genéticas, los agricultores valencianos crearon una variedad de kaki llamada «persimón». Por lo tanto, el persimón no es una especie de híbrido de kaki y de melocotón o manzana. Solo es una variedad de kaki que se puede consumir cuando la fruta tiene una textura y firmeza de su carne similar a una manzana.

El kaki tiene numerosas propiedades saludables. Contiene abundantes compuestos antioxidantes como la vitamina C, los betacarotenos, que en el organismo se transforman en vitamina A y la luteina. Esta última es muy beneficiosa para prevenir problemas oculares como la degeneración macular y para proteger a nuestros ojos frente al abuso del uso de pantallas. También contienen taninos y flavonoides que ejercen protección frente a los procesos inflamatorios globales. Contiene mucha fibra soluble, rica en pectinas y mucílagos. Esta fibra ejerce muchos efectos beneficiosos. Ralentiza la absorción intestinal de glucosa, lo que facilita su asimilación, por eso el kaki es muy beneficioso en los casos de diabetes tipo 2. También reduce la absorción de colesterol. Esta fibra absorbe mucha agua en el intestino y reblandece las heces lo que alivia el estreñimiento. Y, por supuesto, favorece el bienestar de nuestro microbiota intestinal.

El kaki también tiene mucho potasio, casi 300 miligramos por pieza, lo que va muy bien para la hipertensión y para las personas que realizan mucho ejercicio físico. El kaki va bien para casi todo, para el sistema inmunológico, para las gripes y resfriados de temporada, para los problemas cardiovasculares y metabólicos. A pesar de que casi todos consumimos el kaki crudo, también se puede usar para elaborar repostería, tartas y compotas.

El persimón se puede añadir a las ensaladas para darle un toque dulce y jugoso. Hay una forma interesante de consumir el kaki, que es el kaki paso. Es el «hoshigaki», muy apreciado en Japón y que ya podemos adquirir en España, de elaboración propia. Es un kaki sometido a un proceso de desecación natural y se convierte en una fruta pasa, dulce y de sabor agradable y que conserva muchas de sus propiedades saludables.

No lo duden, aprovechen la temporada y hagan como yo, coman un par de kakis cada noche.