Marián Montero, en las instalaciones de El Diario Montañés.

Marián Montero, en las instalaciones de El Diario Montañés. DM
En la mesa con...

Marián Montero: «Siempre hemos crecido paso a paso, pero sin dejar de soñar»

Junto a Borja Pérez está al frente de Monper, ahora con tienda y futuro museo en Santander

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:57

Comenta

Esta nueva entrega del espacio 'En la mesa con…' que cada semana se publica en la web de El Diario Montañés nos lleva al universo ... del chocolate de la mano de Marián Montero, copropietaria junto a su marido, Borja Pérez, de Chocolates Monper, una firma que en menos de una década ha pasado de un pequeño obrador familiar en el polígono industrial de Reocín a convertirse en referencia del sector en Cantabria. Con premios nacionales e internacionales en su trayectoria, este 2025 ha supuesto para ellos un giro decisivo: la apertura de una tienda-obrador en pleno centro de Santander.

