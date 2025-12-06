Marián Montero: «Siempre hemos crecido paso a paso, pero sin dejar de soñar»

Esta nueva entrega del espacio 'En la mesa con…' que cada semana se publica en la web de El Diario Montañés nos lleva al universo ... del chocolate de la mano de Marián Montero, copropietaria junto a su marido, Borja Pérez, de Chocolates Monper, una firma que en menos de una década ha pasado de un pequeño obrador familiar en el polígono industrial de Reocín a convertirse en referencia del sector en Cantabria. Con premios nacionales e internacionales en su trayectoria, este 2025 ha supuesto para ellos un giro decisivo: la apertura de una tienda-obrador en pleno centro de Santander.

«No hemos cumplido todavía diez años y han pasado cosas increíbles», reconoce Marián al recordar hitos como su presencia en la final mundial de los International Chocolate Awards, el premio al mejor chocolate europeo en 2022 o el reciente galardón al nuevo comercio santanderino. Todo ello, dice, «sin perder el espíritu familiar con el que empezamos».

La idea de dar un salto a Santander llevaba tiempo rondando, empujada por un fenómeno creciente: cada vez más clientes subían hasta el obrador de la nave en Reocín para comprar, hacer una visita o incluso celebrar cumpleaños. Pero aquello obligaba a parar la producción cada vez y el espacio no permitía más. «Paramos medio día para enseñar el obrador; necesitábamos otro formato», recuerda.

No hubo vuelta atrás

Ese formato se materializó en junio, con la apertura del nuevo espacio en la confluencia de Isabel II con Calderón de la Barca. «Entramos a ver el local y ya no hubo vuelta atrás», admite entre risas. Sus grandes ventanales y el flujo constante de gente hicieron el resto.

La tienda funciona además como centro de experiencias, especialmente los sábados, cuando se realiza el taller 'Mi primera tableta'. En él, los participantes descubren cómo se transforma el cacao desde su estado natural hasta el chocolate listo para moldear, prueban las diferentes fases, crean su propia tableta y realizan una pequeña cata guiada. «Es una forma preciosa de contar nuestro trabajo», explica Marián en la entrevista de esta sección que cada semana patrocinan Grupo Consorcio y la Universidad Europea del Atlántico.

Cada día, nuevas referencias

En cuanto a producto, Monper ha dejado de ser únicamente «la marca de las tabletas de 18 sabores» para adentrarse con fuerza en las cremas, el cacao en polvo, las frutas bañadas y, sobre todo, los bombones, convertidos ya en la estrella de la tienda. «Vuelan. La gente dice que da pena comérselos, pero cuando los prueba repite», cuenta. Todo ello manteniendo una característica que ya forma parte de su identidad: toda la gama es sin gluten.

La materia prima llega principalmente de Venezuela, Madagascar y México. «El venezolano es fantástico para el chocolate negro puro porque tiene un toque afrutado y una cremosidad natural impresionante», señala. El vaivén del precio del cacao es un reto constante, pero lo asumen como parte del sector.

Aunque en la nueva tienda también se elabora, el corazón productivo sigue estando en el obrador de Reocín, donde se pintan los bombones y se desarrolla la mayor parte de la producción. «Aquí no cabría todo, es solo un obrador demostrativo», aclara.

La gran incógnita ahora es el museo, tercera fase del proyecto, que permitirá ver el trabajo del equipo a través de una gran 'pecera' y recorrer un espacio divulgativo sobre el cacao y el chocolate. «Queremos centrarnos primero en la campaña de Navidad, que va a ser espectacular», avanza. Una vez pasada, retomarán las obras. Su previsión más prudente, en el horizonte de la Semana Santa.

Y mientras tanto, la mirada a medio plazo no se detiene. «Borja dice que en cinco o diez años tendremos que estar en Madrid», confiesa Marián, entre risas y vértigo. «Siempre hemos crecido paso a paso, pero sin dejar de soñar». Monper, todo indica, seguirá haciéndolo.