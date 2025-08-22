El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ángel de Cos sostiene un helado y un queso, ambos artesanos y de elaboración propia. Pedro Álvarez
Cantabria en la Mesa

Martínez de Cos. Quesos y helados con identidad lebaniega

Nueva línea de negocio ·

La empresa amplía su catálogo, ya reconocido por la miel, los orujos y productos de la huerta

CEM *

CEM *

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:02

La empresa lebaniega Martínez de Cos, conocida desde hace más de una década por su producción de miel y orujo, ha dado este año un ... paso de gigante en la diversificación de su gama de productos con la elaboración de quesos y helados a partir de leche de su propia explotación. Esta nueva línea de trabajo vio la luz el pasado mes de febrero, cuando Ángel de Cos –propietario del negocio– se quedó al frente de una pequeña ganadería, compuesta por 18 vacas de raza Holstein, y decidió buscar la forma óptima de dar valor a su leche, optando por transformarla y aplicar un modelo de negocio 100% circular, sin intermediarios y gestionado íntegramente desde la finca.

