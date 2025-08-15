Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local

La empresa diversifica su oferta con este nuevo espacio, situado en la misma finca que la fábrica, que propone una gastronomía informal

Patatas Vallucas suma un nuevo capítulo a su historia con la apertura de su terraza-bar. Un espacio pensado para disfrutar de sus productos y del sabor local en un ambiente desenfadado. La inauguración tuvo lugar el pasado sábado, coincidiendo con la celebración del séptimo aniversario de la empresa, logrando reunir a más de 200 personas.

Situada en la misma finca que la fábrica, en Villanueva de la Nía (Valderredible), la terraza presenta una propuesta gastronómica centrada «por ahora» en productos de la región sin elaboración en cocina, como anchoas, mejillones y otras especialidades de productores locales, junto a las populares patatas Vallucas. «Es una oferta de picoteo informal, pensada para acompañar nuestras patatas y poner en valor otros productos de la zona», afirma David Fernández, al frente de la empresa. Una carta inicial «en frío y con laterío», que el de Vallucas prevé ir ampliando «con rabas y otras elaboraciones sencillas».

La gama de bebidas sigue la misma filosofía: su apuesta por lo local. Así, junto a marcas nacionales, la propuesta se complementa con tragos con sabor a Cantabria como vermut, cervezas artesanas y «por supuesto, vinos de bodegas de la zona».

Un punto de referencia

La terraza ocupa un contenedor marítimo acondicionado como barra, acompañado de mesas, zona chill-out y una parcela habilitada como aparcamiento. Todo el conjunto destaca por su construcción con materiales reciclados, como palés y bobinas de cable. «Queríamos que el lugar reflejara nuestra forma de trabajar: aprovechar los recursos, darles una segunda vida y crear algo con personalidad», explica.

Con una amplia capacidad y un total de 18 mesas, el espacio está abierto al público general. «Queremos que sea un lugar de encuentro para la gente del municipio y también para quienes nos visitan, no solo para los grupos que vienen a la fábrica».

Aunque David Fernández reconoce que «este verano se plantea como un proyecto piloto para ver cómo funciona», su idea es mantener un horario fijo en épocas de índole más turístico «como Semana Santa y puentes». De momento, durante la temporada estival, la terraza estará abierta de martes a domingo, de 10.00 a 22.00 horas, con alguna excepción: «ampliaremos el cierre los viernes y sábados, y los domingos hasta las 17.00 horas».

Con la mirada puesta en un futuro «no muy a largo plazo», la intención es ampliar la oferta con cocina caliente y organizar actividades como catas, talleres de productores locales o eventos con música en directo los fines de semana. «Queremos que vengan, por ejemplo, bodegueros o queseros y nos enseñen cómo trabajan, que sea algo participativo», adelanta. Y, aunque todavía no tiene nombre oficial –«el día que lo decidamos habrá que hacer otra fiesta»– Fernández confía en que «acabará siendo un punto de referencia del verano para vecinos y visitantes».