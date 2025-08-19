Picos de Cabariezo suma nueve medallas en los premios Catavinum

La bodega lebaniega ha obtenido siete oros para su aguardiente, licor de hierbas, ginebras y vinos tintos, y el máximo reconocimiento para el brandy y el whisky

La bodega lebaniega Picos de Cabariezo ha recibido nueve medallas –siete oros y dos grandes oros– en la última edición de la prestigiosa competición internacional Catavinum World Wine and Spirits, en reconocimiento a la excepcional calidad y refinamiento de sus vinos, licores, destilados y aguardientes.

Por su calidad superior y diferenciación, entre las distinciones se encuentran el aguardiente de orujo (92 puntos), un destilado puro elaborado en alquitara tradicional lebaniega que acumula más de 25 premios. Limpio, transparente y muy aromático, con notas frutales y toques de uva pasa que perduran en nariz. Y también el licor de hierbas (90 puntos) que se elabora con té del puerto, recogido en las montañas lebaniegas, y suma una docena de reconocimientos internacionales.

La ginebra clásica As de Picos (94 puntos) destaca por su elaboración artesanal con agua de los Picos de Europa y botánicos destilados en alquitara, acumulando 58 sellos internacionales en mercados tan diversos como Singapur o Estados Unidos. Su versión Tropical (93 puntos), ofrece matices golosos gracias a una ligera maceración de frutas.

En cuanto a vinos, El Misterio (93 puntos) y Finca Morillas (91 puntos) son dos tintos elaborados principalmente con uva mencía de viejas viñas de montaña, envejecidos en barricas de roble francés y reconocidos por su elegancia y frescura. Selección 2023 (90 puntos) completa la lista con un coupage de mencía, syrah y otras variedades seleccionadas manualmente.

Gran Oro para el brandy y el whisky de Picos de Cabariezo

En la categoría de destilados, la bodega ha logrado el máximo reconocimiento, el 'Gran Oro', tanto para su edición limitada de brandy (95 puntos) como para su whisky Single Malt (96 puntos).

«Un orgullo y una satisfacción enorme» para quienes «no paramos de hacer cosas y así otros tengan algo qué degustar», comenta Javier Blanco, copropietario de la bodega Picos de Cabariezo. «Considerado con categoría equiparable a la del whisky, nuestro brandy ofrece un equilibrio elegante entre los tostados de la madera y la personalidad propia de nuestro sistema de destilación que destaca por un ensamblaje especial de holandas destiladas en alquitara y envejecidas en barricas envinadas con vinos de Jerez, beneficiándose del microclima lebaniego y la influencia de los Picos de Europa para adquirir un carácter único».

Y añade: «Envejecido entre cuatro y cinco años en barricas de Pedro Ximénez, el brandy tiene un retrogusto dulzón y es más amable en boca que otros, partiendo de un destilado de uva airén, variedad manchega que aporta aromas interesantes. Pocos esperan encontrar un producto de esta calidad en un brandy y está sorprendiendo mucho».

Sin filtrados ni aditivos «Varios opinadores han dicho del whisky que es particularmente bueno, comparándolo con otros de renombre»

Único y elegante «Nuestro brandy envejecido en barricas de Jerez está sorprendiendo. No hay nada similar con esta categoría»

Por su parte, el whisky Single Malt de Picos de Cabariezo sigue un proceso similar al brandy, aunque su alcohol procede del cereal destilado «desde cero» en alquitara y envejecido en barricas de Jerez sin filtrados ni aditivos.

En el reciente Encuentro Internacional del Whisky celebrado en Bilbao, este whisky sorprendió a expertos que destacaron su perfil sensorial, «comparándolo, incluso, con whiskies escoceses de renombre como Macallan. Para nosotros es un orgullo, además hace dos meses se llevó la medalla de oro en la categoría de menos de 12 años en el IWWA de Londres».

Reconocimiento y estrategia internacional

El Catavinum World Wine and Spirits Competition es un concurso internacional de gran prestigio que evalúa la excelencia de vinos y licores mediante catas a ciegas realizadas por expertos. De las 2.383 muestras presentadas este año, solo un 30% obtuvieron medalla, lo que subraya el alto nivel de exigencia.

Para Picos de Cabariezo, estos reconocimientos no solo avalan la calidad de sus productos, sino que también son un instrumento clave para abrir puertas en mercados internacionales y ganar la confianza del público. «Cuando un consumidor ve un sello así en un producto, sabe que está eligiendo algo que está bueno. Nosotros generalmente enviamos lo más representativo para testarnos y comprobar que nos mantenemos en la línea ascendente». Además, Blanco añade que tras las dificultades logísticas y económicas derivadas del Brexit, han decidido enfocar sus esfuerzos en concursos como Catavinum, que garantizan objetividad y rigor en la evaluación.