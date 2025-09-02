¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?

¿Cual diría usted que es el plato más típico y representativo de la gastronomía de cada comunidad autónoma? A esta pregunta pretende responder una ... de las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en un sondeo a través de llamadas telefónicas a casi 3.000 españoles. Rabas, anchoas, sobaos, quesadas, cocido montañés, bocartes, un chuletón de tudanca... la lista de delicias hechas en esta tierra es tan amplia como personal, pero a pesar de la infinita variedad, el tercer análisis de Turismo y Gastronomía revela que hay casi consenso al elegir el plato más popular en Cantabria: el cocido montañés. Eso sí, cabe destacar que el listado ofrecido por el encuestador es cerrado (aunque se puede elgir la opción 'otros').

El plato de cuchara por antonomasia en Cantabria gana con un holgado 85% de las respuestas en el sondeo realizado el pasado mes de julio y publicado esta semana. Una mirada más al detalle de los datos desvela que el otro 15% optó por el pescado (13,8%) y el marisco (1,2%) como alimentos representativos de la región. Al acercar la lupa a las otras comunidades, llama la atención que Cantabria es la segunda comunidad donde el porcentaje es más alto, es decir, más acuerdo reúne a la hora de decantarse por un plato característico, solo por detrás de Asturias y su fabada con el 88,3% de las respuestas.

Comida típica de cada comunidad con más votos Andalucía Gazpacho andaluz y el pescado frito (35%)

Aragón Ternasco (54%)

Asturias Fabada (88,3%)

Canarias Papas arrugadas (66,9%)

Cantabria Cocido montañés (85%)

Castilla-La Mancha Queso (33,3%)

Castilla y León Lechazo asado (34,5%)

Cataluña Pan con tomate en (31,2 %)

Comunidad Valenciana Paella (82,6%)

Extremadura Jamón (33%)

Galicia Pulpo (61%)

Comunidad de Madrid Callos (71,9%)

Islas baleares Frito mallorquín (35%)

La Rioja Patatas a la riojana (68,1%)

Murcia Marinera murciana (30%)

Navarra Menestra navarra (31,1%)

País Vasco Chuletón (28,6%)

Ceuta Caballa de Ceuta (58,3%)

Melilla Cuscús (22,2%)

Tortilla ¿con o sin cebolla?

Al preguntar por el plato más típico de España, la ganadora es la paella con el 39,3% de las respuestas. Completan el podio la tortilla de patata (26,8%) y el jamón ibérico (22,8%). Estos tres son los claros favoritos, ya que en cuarto lugar queda muy lejos el cocido madrileño con un escueto 1,9%.

Este sondeo del CIS, que también pregunta por hábitos de consumo y turismo, zanja además el trillado debate de si es mejor la tortilla con o sin cebolla. Tres de cada cuatro encuestados (75%) admite preferir la tortilla con cebolla, mientras que a la pregunta de si esta debe estar cuajada o mejor más jugosa, la opción favorita es poco hecha con un 53,3%. Además, el 28,9% piensa que queda mejor muy hecha y el 15,5% opta por tomarla justo en su punto.