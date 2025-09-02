El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Anchoas, rabas, cocido montañés y sobaos son algunas de las comidas tradicionales típicas de Cantabria.

¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?

Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desvela la comida más representativa de cada comunidad autónoma para los españoles

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:48

¿Cual diría usted que es el plato más típico y representativo de la gastronomía de cada comunidad autónoma? A esta pregunta pretende responder una ... de las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en un sondeo a través de llamadas telefónicas a casi 3.000 españoles. Rabas, anchoas, sobaos, quesadas, cocido montañés, bocartes, un chuletón de tudanca... la lista de delicias hechas en esta tierra es tan amplia como personal, pero a pesar de la infinita variedad, el tercer análisis de Turismo y Gastronomía revela que hay casi consenso al elegir el plato más popular en Cantabria: el cocido montañés. Eso sí, cabe destacar que el listado ofrecido por el encuestador es cerrado (aunque se puede elgir la opción 'otros').

