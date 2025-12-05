Las proteínas, su variedad es un elemento clave de nuestra salud

José Enrique Campillo Santander Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:47 | Actualizado 15:39h. Comenta Compartir

Las proteínas son los macronutrientes más importantes. Podemos hacer una dieta casi sin grasas o casi sin azúcares, que a veces nos prescribe el médico, y seguiremos muy sanos, incluso mejorarán los problemas de salud que padezcamos. Pero si hacemos una dieta casi sin proteínas enfermaremos y si la mantenemos unos meses moriremos.

Las proteínas son imprescindibles para nuestra vida, forman la estructura de nuestro cuerpo y nuestra piel mediante una proteína como el colágeno, forman nuestros músculos y nuestros huesos, son esenciales en las membranas de todas las células, en nuestro cerebro, en algunas hormonas y todo el metabolismo funciona gracias a las enzimas que son proteínas. Incluso, algunos de los amino ácidos de las proteínas pueden convertirse en azúcares dentro de nuestro cuerpo, otros pueden transformarse en grasas.

Hoy día se recomienda que toda persona por debajo de los 65 años de edad debe consumir al menos, 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso y día. Para una persona de 60 kilos esto representaría unos 50 gramos de proteínas, lo que, por ejemplo, equivale a 100 gramos de carne (20 gramos), unos 100 gramos de legumbres (18 gramos) y los 12 gramos restantes se cubrirían con algo de leche o queso, huevos o algunos frutos secos. En el caso de las personas mayores de 65 años, está demostrado que para tener un envejecimiento saludable deben consumir al menos 1,2 gramos de proteína por kilo de peso y día, lo que para una persona de 60 kilos equivale a unos 72 gramos diarios de proteínas.

Es importante que haya algo de proteínas en todas las comidas del día y que combinemos en el total del día proteínas de origen vegetal (legumbres, cereales, frutos secos) y de origen animal (carne, pescado, huevos y lácteos).

Consumir algunas proteínas de origen animal es necesario para nuestra salud. Necesitamos el hierro que aporta la carne y que el hierro vegetal casi no se asimila. Lo mismo pasa con las grasas omega tres, de las vegetales solo se asimilan en una pequeña proporción, por eso es imprescindible el consumir algo de pescado de vez en cuando.

Hay dos vitaminas la D3 y la B12 que no existen en el reino vegetal, solo las podemos obtener de la carne, pescado y huevos. Las proteínas, para que sean saludables, deben proporcionarnos todos los aminoácidos esenciales que precisamos. Por esa razón debemos de alternar las diferentes legumbres y los diferentes vegetales a lo largo de la semana para garantizarnos un aporte de todos los aminoácidos esenciales.

Aunque no es tan necesario, también es muy conveniente que alternemos carnes rojas y blancas a lo largo de la semana y también los diferentes tipos de pescados y mariscos.

Vegetarianos y veganos

La variedad de proteínas es un elemento clave de nuestra salud. Aquellas personas que opten por una alimentación vegetariana pueden completar sus proteínas con huevos y lácteos.

Los veganos, que no consumen ningún alimento de origen animal deben suplementar los nutrientes deficitarios mediante preparados farmacéuticos de buena calidad.

