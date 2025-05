Un chuletón de vaca vieja preparado en casa

1

Para hacer en casa el mejor chuletón de vaca vieja que recordéis, a falta de brasa (el que las tenga, no sabe lo afortunado que es), utilizaremos una plancha, parrilla o sartén, de hierro a poder ser, y deberá estar muy pero que muy caliente para que así, la carne se tueste por fuera y quede jugosa por dentro. A mí me gusta, en lugar de emplear aceite en la plancha para engrasarla, emplear la propia grasa de la propia carne. En el momento en que esté puesta en la parrilla el cocinado será «vuelta y vuelta», una vez por cada lado el tiempo que sea necesario hasta alcanzar el punto deseado. No debéis marear la carne dándole un montón de vueltas, no vale para nada.