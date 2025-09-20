Una bebida rara porque casi no aparece en los libros de coctelería pero que es perfecta para la nueva temporada tras el verano.

Este es uno de esos cócteles raros que apenas aparecen reseñados en las guías y libros de coctelería y además parece que fue creado para consumirse en invierno, aunque si se toma con hielo es un combinado para cualquier época del año y, dependiendo del whisky que usemos, cambiará de sabor. Dado que es difícil encontrar bibliografía sobre el Aberdeen, me remito a lo que el escritor y crítico de whiskies Michael Jackson escribió en 1995 para asegurar que esta bebida se creó con la intención de hacer más accesible el potente sabor de los maltas. También se refiere a este cóctel como uno de los preferidos por los cazadores escoceses en los días de invierno. El combinado hace referencia a la típica carne escocesa, Aberdeen Agnus.

Ingredientes Johnnie Walker Double Black.

Zumo de lima.

Miel de castaño.

Drambuie.

Elaboración 1 Hay que utilizar un whisky añejo para reforzar y afianzar su sabor. Si lo tomamos caliente, el whisky debe tener mucho sabor y aromas a turba, pues el calor hace aflorar estos aromas y sabores. 2 En un vaso mezclador pondremos 35 ml. del whisky, 20 ml. de zumo de lima y 15 de Drambuie y una cucharada de miel de castaño. Si lo queremos frío, hay que ponerle hielo al vaso.