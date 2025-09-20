El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una bebida rara porque casi no aparece en los libros de coctelería pero que es perfecta para la nueva temporada tras el verano. DM
Cócteles

Aberdeen

Paco Lorente

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:37

Este es uno de esos cócteles raros que apenas aparecen reseñados en las guías y libros de coctelería y además parece que fue creado para consumirse en invierno, aunque si se toma con hielo es un combinado para cualquier época del año y, dependiendo del whisky que usemos, cambiará de sabor. Dado que es difícil encontrar bibliografía sobre el Aberdeen, me remito a lo que el escritor y crítico de whiskies Michael Jackson escribió en 1995 para asegurar que esta bebida se creó con la intención de hacer más accesible el potente sabor de los maltas. También se refiere a este cóctel como uno de los preferidos por los cazadores escoceses en los días de invierno. El combinado hace referencia a la típica carne escocesa, Aberdeen Agnus.

Ingredientes

  • Johnnie Walker Double Black.

  • Zumo de lima.

  • Miel de castaño.

  • Drambuie.

Elaboración

  1. 1

    Hay que utilizar un whisky añejo para reforzar y afianzar su sabor. Si lo tomamos caliente, el whisky debe tener mucho sabor y aromas a turba, pues el calor hace aflorar estos aromas y sabores.

  2. 2

    En un vaso mezclador pondremos 35 ml. del whisky, 20 ml. de zumo de lima y 15 de Drambuie y una cucharada de miel de castaño. Si lo queremos frío, hay que ponerle hielo al vaso.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera
  2. 2

    Una vecina de Ajo ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  3. 3

    Una tormenta impide el Desembarco en Laredo
  4. 4

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo
  5. 5

    Los vecinos del Ensanche piden limitar las terrazas de Santander hasta las doce en fin de semana
  6. 6

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  7. 7

    Airosa, una tudanca que vale 2.000 euros
  8. 8

    El grupo Hotusa cierra la compra de los hoteles Coliseum y Río en Santander
  9. 9

    Expertos recomiendan trampas para controlar la población de conejos en Cueto y Monte
  10. 10

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Aberdeen

Aberdeen