Las cafeterías de especialidad han llegado a Cantabria

Origen del grano y trazabilidad: historias del origen, cooperativas o fincas, y un compromiso con comprar a proveedores que garantiza calidad y prácticas sostenibles. Café Dromedario tiene 30 orígenes distintos en esta categoría.

Nivel de extracción y técnica: baristas formados en métodos como V60, Chemex, Kalita o espresso calibrado; control de variables para resaltar notas propias de cada lote.

Calidad constante: énfasis en la frescura del grano (tostado a medida, ajustes según temporada).

Ingredientes compatibles: bebida vegetal o leche sin lactosa, opciones de origen local para acompañar, y una carta que prioriza el sabor real del café.

Experiencia sensorial y narrativa: presentación de notas de cata, perfiles de sabor y una historia detrás de cada café que invita a conversar.