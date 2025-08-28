El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La calidad de los cafés y las técnicas empleadas son fundamentales.
¿Cómo quieres el café?

Las cafeterías de especialidad han llegado a Cantabria

Guía clara para lectores curiosos y futuros emprendedores

Karen Quiroga

Karen Quiroga

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:31

Si te preguntas qué distingue a estas cafeterías y qué primordialmente debe destacar al abrir una, aquí tienes una guía clara para lectores curiosos y futuros emprendedores.

¿Qué caracteriza a una cafetería de especialidad?

  • Origen del grano y trazabilidad: historias del origen, cooperativas o fincas, y un compromiso con comprar a proveedores que garantiza calidad y prácticas sostenibles. Café Dromedario tiene 30 orígenes distintos en esta categoría.

  • Nivel de extracción y técnica: baristas formados en métodos como V60, Chemex, Kalita o espresso calibrado; control de variables para resaltar notas propias de cada lote.

  • Calidad constante: énfasis en la frescura del grano (tostado a medida, ajustes según temporada).

  • Ingredientes compatibles: bebida vegetal o leche sin lactosa, opciones de origen local para acompañar, y una carta que prioriza el sabor real del café.

  • Experiencia sensorial y narrativa: presentación de notas de cata, perfiles de sabor y una historia detrás de cada café que invita a conversar.

  • ¿Brunchs obligatorios? No. Los brunchs pueden acompañar, pero no definen una cafetería de especialidad. Lo esencial es la calidad de la extracción y la transparencia en el origen del grano. Brunchs atractivos pueden atraer público, pero no deben eclipsar la carta de café y la filosofía de especialidad

¿Qué debe imperar al abrir una cafetería de especialidad?

  • Transparencia y ética en la compra de café.

  • Formación continua del equipo y estandarización de procesos.

  • Un menú centrado en la taza: perfiles de sabor claros, pruebas de degustación y educación al cliente.

  • Diseño que favorezca la experiencia de degustación y la conversación sobre notas y tostado.

  • Gestión sostenible y servicio al cliente cercano.

  • En Cantabria, la confusión surge entre lo que se ofrece y lo que se promete. Si priorizas el origen, la técnica y la experiencia, tu cafetería de especialidad será reconocible y apreciada.

