El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cócteles

Un combinado que no falta en los tratados de coctelería

El Artis´t special da protagonismo al whisky, que se mezcla con otros ingredientes de una manera muy buena para el paladar

Palo Lorente

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:47

Este es otro de esos cócteles donde el whisky se mezcla con otros ingredientes de una manera muy buena para el paladar y que aparece reseñado en diversos tratados de coctelería. Lo que no queda muy claro es si la primera vez que aparece reseñado fue en el libro de cócteles del Savoy en 1930 o antes, en 1927 en el Barfields and Cocktails. Lo único claro es que es una versión del cóctel «Ink of Inspiration» servido en el conocido bar parisino Ball Bullier de 1930.

Lo que más me gusta de este combinado es que entre sus ingredientes se encuentra el vino oloroso, uno de los grandes olvidados en el mundo actual de la coctelería. Este ingrediente viene muy bien con un whisky irlandés, pues la mayoría de ellos envejecen en barricas de vinos de Jerez o Montilla.

Ingredientes

  • Roe&Co Irish Whiskey.

  • Vino oloroso.

  • Sirope de grosella.

  • Zumo de limón.

Elaboración

  1. 1

    En una coctelera pondremos 45 ml. del whisky, 45 ml. de oloroso, 15 ml. de zumo de limón y otros 15 ml. de sirope de grosella, aunque este sirope lo podemos sustituir por granadina.

  2. 2

    Se agita todo muy bien en la coctelera y se sirve acompañado de varios cubitos de hielo en un vaso o copa tipo cóctel que se adorna con unas hojas de menta o hierbabuena. Hay que tomarlo frío.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alerta roja este viernes en el litoral cántabro por temperaturas cercanas a los 40º
  2. 2

    El tráfico en El Sardinero se puede complicar mucho el sábado por la confluencia de eventos
  3. 3 Dos octogenarias, atropelladas en las calles de Santander en media hora
  4. 4 Torrelavega realiza cambios en la programación de La Patrona por el calor previsto para este viernes
  5. 5

    Otro verano de caos circulatorio en los accesos al bosque natural de las secuoyas de Cabezón de la Sal
  6. 6

    El alga asiática invasora se extiende por la costa oriental y llega a la playa de Berria
  7. 7

    El Gobierno regional y la Delegación piden «máxima precaución» para este viernes
  8. 8

    Abandona a cuatro perros atados a un árbol sin comida ni agua en Val de San Vicente
  9. 9 Aplazado al domingo el concurso de marmitas de Castro Urdiales
  10. 10 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un combinado que no falta en los tratados de coctelería

Un combinado que no falta en los tratados de coctelería