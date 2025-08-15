Un combinado que no falta en los tratados de coctelería

Palo Lorente Viernes, 15 de agosto 2025, 07:47 Comenta Compartir

Este es otro de esos cócteles donde el whisky se mezcla con otros ingredientes de una manera muy buena para el paladar y que aparece reseñado en diversos tratados de coctelería. Lo que no queda muy claro es si la primera vez que aparece reseñado fue en el libro de cócteles del Savoy en 1930 o antes, en 1927 en el Barfields and Cocktails. Lo único claro es que es una versión del cóctel «Ink of Inspiration» servido en el conocido bar parisino Ball Bullier de 1930.

Lo que más me gusta de este combinado es que entre sus ingredientes se encuentra el vino oloroso, uno de los grandes olvidados en el mundo actual de la coctelería. Este ingrediente viene muy bien con un whisky irlandés, pues la mayoría de ellos envejecen en barricas de vinos de Jerez o Montilla.

Ingredientes Roe&Co Irish Whiskey.

Vino oloroso.

Sirope de grosella.

Zumo de limón.

Elaboración 1 En una coctelera pondremos 45 ml. del whisky, 45 ml. de oloroso, 15 ml. de zumo de limón y otros 15 ml. de sirope de grosella, aunque este sirope lo podemos sustituir por granadina. 2 Se agita todo muy bien en la coctelera y se sirve acompañado de varios cubitos de hielo en un vaso o copa tipo cóctel que se adorna con unas hojas de menta o hierbabuena. Hay que tomarlo frío.