El combinado más popular de México lleva nombre de mujer

El cóctel margarita nació en un pueblo mexicano donde abundan las destilerías de tequila

Paco Lorente

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:23

Es el cóctel más popular en México por detrás del clásico margarita. Este combinado nació en un pequeño pueblo mexicano donde abundan las destilerías de ... tequila. El pueblo es naturalmente Jalisco y, según la tradición, el cóctel se creó en un bar que existía en aquellos tiempos, La Capilla. Otros historiadores atribuyen su origen a Evan Harrison, quien ya lo reseñó en su libro 'Cócteles Populares de Río Grande'. Sea su origen el que sea, lo cierto es que es uno de los combinados donde mejor se despiertan nuestras papilas gustativas, ya que tenemos el dulce del sirope, el amargo del pomelo, el ácido de la lima y la sal en la punta de la boca y de la copa para despertar todos estos sabores.

