El combinado más popular de México lleva nombre de mujer

Paco Lorente Viernes, 29 de agosto 2025, 07:23 Comenta Compartir

Es el cóctel más popular en México por detrás del clásico margarita. Este combinado nació en un pequeño pueblo mexicano donde abundan las destilerías de ... tequila. El pueblo es naturalmente Jalisco y, según la tradición, el cóctel se creó en un bar que existía en aquellos tiempos, La Capilla. Otros historiadores atribuyen su origen a Evan Harrison, quien ya lo reseñó en su libro 'Cócteles Populares de Río Grande'. Sea su origen el que sea, lo cierto es que es uno de los combinados donde mejor se despiertan nuestras papilas gustativas, ya que tenemos el dulce del sirope, el amargo del pomelo, el ácido de la lima y la sal en la punta de la boca y de la copa para despertar todos estos sabores.

Ingredientes Tequila añejo.

Zumo de pomelo rosa.

Zumo de lima.

Refresco de Toronja.

Sirope de Agave.

Sal. Elaboración 1 En una coctelera pondremos 60 ml. de tequila añejo, 60 ml. de zumo de pomelo rosa, 15 ml. de zumo de lima, 8 ml. de sirope de Agave. Lo agitamos bien y lo servimos en un vaso tipo «Highball», lo complementamos con refresco de toronja y pondremos en el borde del vaso una pizca de sal. 2 El tequila que vamos a utilizar en la preparación y servicio de este combinado debe ser añejo, es decir, debe tener entre uno y tres años. Se toma frío.

