Así se hace el cóctel Dark'n Stormy

Este combinado no deja de ser una variante del Moscow Mule.

Paco Lorente Sábado, 4 de octubre 2025, 07:50

Dark'n and Stormy es un cóctel creado exclusivamente por esta marca de ron de las Bermudas. No deja de ser una variante del conocido ... y clásico combinado Moscow Mule, uno de los cócteles más consumidos en Australia. Precisamente la popularidad le viene dada por los distintos torneos de tenis celebrados allí desde 1970. Se cree popularmente que fueron los jugadores australianos los que trajeron el cóctel de vuelta a su país. En Estados Unidos también se hizo muy popular este cóctel, dada la conexión marítima entre la costa este norteamericana y las Bermudas. La mayoría de los bares de las ciudades portuarias de esta costa tienen y preparan esta bebida. Incluso la propia marca de este ron fue patrocinadora durante muchos años de una regata local que se celebraba en la ciudad de Chester.

Ingredientes Ron Gosling´s

Sirope de azúcar.

Lima.

Ginger Beer Fever Tree. Elaboración 1 En la coctelera añadiremos 60 ml. del citado ron, 30 ml. de zumo de lima natural, 15 ml. del sirope de azúcar. 2 A esta mezcla le añadiremos en un vaso «highball» y le pondremos hielo picado, después completaremos el rellenado del vaso con ginger beeer y lo adornaremos con varias rodajas de lima y una ramita de menta.

