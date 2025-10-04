El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Este combinado no deja de ser una variante del Moscow Mule.
La receta del día

Así se hace el cóctel Dark'n Stormy

Paco Lorente

Paco Lorente

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:50

Comenta

Dark'n and Stormy es un cóctel creado exclusivamente por esta marca de ron de las Bermudas. No deja de ser una variante del conocido ... y clásico combinado Moscow Mule, uno de los cócteles más consumidos en Australia. Precisamente la popularidad le viene dada por los distintos torneos de tenis celebrados allí desde 1970. Se cree popularmente que fueron los jugadores australianos los que trajeron el cóctel de vuelta a su país. En Estados Unidos también se hizo muy popular este cóctel, dada la conexión marítima entre la costa este norteamericana y las Bermudas. La mayoría de los bares de las ciudades portuarias de esta costa tienen y preparan esta bebida. Incluso la propia marca de este ron fue patrocinadora durante muchos años de una regata local que se celebraba en la ciudad de Chester.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales
  2. 2

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  3. 3

    Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»
  4. 4

    Los médicos cántabros se suman a la huelga nacional: «Son muchos años viendo como empeoran nuestras condiciones»
  5. 5

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  6. 6

    Casi un siglo a vueltas con el estadio
  7. 7

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  8. 8

    Un mirador «que vuela» sobre el río Frío para admirar Dobres y Cucayo
  9. 9

    La nueva sede del Colegio de Enfermería de Cantabria busca «mayor cercanía con las personas»
  10. 10

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Así se hace el cóctel Dark'n Stormy

Así se hace el cóctel Dark&#039;n Stormy