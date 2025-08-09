Una ensalada fría con frutos rojos y menta
Un entrante ligero que, además de imprimir color en la mesa, ofreceremos un sabor distinto a los comensales
Sábado, 9 de agosto 2025, 07:50
Para estos días en que el calor aprieta, sentarse frente a un plato como esta propuesta que nos llega del recetario de la marca Whirlpool, ... es toda una tentación. Se trata de una ensalada fría de piña al vapor con puré de frutos rojos y menta. Sin duda una propuesta sofisticada con la que imprimir color a la mesa y ofreceremos un sabor distinto a los comensales. Sigamos los pasos que nos señalan y obtendremos unos resultados para no dejar nada en el plato.
Ingredientes
-
1 piña.
-
150 g de frambuesas.
-
30 g de bayas de Goji.
-
50 g de nueces.
-
1 ramita de menta.
Elaboración
-
1
Cocina la piña al vapor y enfría hasta servir.
-
2
Triturar los frutos rojos hasta obtener un puré, que también se refrigera.
-
3
Coloca trozos de piña fríos sobre el plato.
-
4
Añadir el puré de frutos rojos frío.
-
5
Espolvorear nueces y se remata con unas hojas de menta fresca.
