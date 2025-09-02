El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ensalada de quinoa con aguacate.
La receta del día

Una ensalada nutritiva y libre de gluten

El aguacate y la quinoa son los ingredientes principales de este plato con un delicioso aliño de vinagre de manzana

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:25

La quinoa es un pseudocereal que destaca por ser un alimento muy nutritivo y libre de gluten; una semilla rica en proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales que se puede preparar de muy diversas formas, tanto en platos dulces como salados. Y hoy es nuestra propuesta llevada a la fórmula de una ensalada en la que otro ingrediente destacado es el aguacate. Precisamente de la Organización Mundial del Aguacate recogemos esta receta para empezar la semana, y el nuevo mes, con una alimentación de lo más saludable.

Ingredientes (para la base)

  • 300 g de quinoa.

  • 1 aguacate grande.

  • Tomates cherry de colores.

  • 1 cebolla morada.

Ingredientes (para el aliño)

  • 4 cucharadas de aceite de oliva.

  • 2 cucharadas de vinagre de manzana.

  • 1/2 cucharadita de miel.

  • ¼ de aguacate.

  • Sal y pimienta negra.

Elaboración

  1. 1

    Preparar la quinoa según las instrucciones del paquete. Dejar enfriar.

  2. 2

    Lavar y trocear los cherris por la mitad.

  3. 3

    Pelar y picar la cebolla.

  4. 4

    Cortar el aguacate por la mitad, retirar el hueso y la piel.

  5. 5

    Cortar al gusto.

  6. 6

    Preparar el aliño triturando todos sus ingredientes y verter sobre la quinoa..

  7. 7

    Montar la ensalada y servir.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Racing cierra el mercado con dos fichajes y sin bajas
  2. 2

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  3. 3

    Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos
  4. 4

    Carreras de motos en la azotea del parking de La Carmencita
  5. 5

    El número de bares crece un 38% en Cantabria desde la pandemia
  6. 6

    El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa
  7. 7

    Sara Carbonero e Isabel Jiménez, de boda en San Vicente de la Barquera
  8. 8

    La llegada del AVE a Reinosa da un nuevo paso, pero el Ministerio sigue sin concretar fechas
  9. 9

    Chema Aragón se examina
  10. 10 %uD83D%uDFE2 Esta es la plantilla del Racing para la temporada 2025-2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una ensalada nutritiva y libre de gluten

Una ensalada nutritiva y libre de gluten