Una ensalada nutritiva y libre de gluten

La quinoa es un pseudocereal que destaca por ser un alimento muy nutritivo y libre de gluten; una semilla rica en proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales que se puede preparar de muy diversas formas, tanto en platos dulces como salados. Y hoy es nuestra propuesta llevada a la fórmula de una ensalada en la que otro ingrediente destacado es el aguacate. Precisamente de la Organización Mundial del Aguacate recogemos esta receta para empezar la semana, y el nuevo mes, con una alimentación de lo más saludable.

Ingredientes (para la base) 300 g de quinoa.

1 aguacate grande.

Tomates cherry de colores.

1 cebolla morada.

Ingredientes (para el aliño) 4 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharadas de vinagre de manzana.

1/2 cucharadita de miel.

¼ de aguacate.

Sal y pimienta negra.

Elaboración 1 Preparar la quinoa según las instrucciones del paquete. Dejar enfriar. 2 Lavar y trocear los cherris por la mitad. 3 Pelar y picar la cebolla. 4 Cortar el aguacate por la mitad, retirar el hueso y la piel. 5 Cortar al gusto. 6 Preparar el aliño triturando todos sus ingredientes y verter sobre la quinoa.. 7 Montar la ensalada y servir.