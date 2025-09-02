Una ensalada nutritiva y libre de gluten
El aguacate y la quinoa son los ingredientes principales de este plato con un delicioso aliño de vinagre de manzana
Martes, 2 de septiembre 2025, 07:25
La quinoa es un pseudocereal que destaca por ser un alimento muy nutritivo y libre de gluten; una semilla rica en proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales que se puede preparar de muy diversas formas, tanto en platos dulces como salados. Y hoy es nuestra propuesta llevada a la fórmula de una ensalada en la que otro ingrediente destacado es el aguacate. Precisamente de la Organización Mundial del Aguacate recogemos esta receta para empezar la semana, y el nuevo mes, con una alimentación de lo más saludable.
Ingredientes (para la base)
-
300 g de quinoa.
-
1 aguacate grande.
-
Tomates cherry de colores.
-
1 cebolla morada.
Ingredientes (para el aliño)
-
4 cucharadas de aceite de oliva.
-
2 cucharadas de vinagre de manzana.
-
1/2 cucharadita de miel.
-
¼ de aguacate.
-
Sal y pimienta negra.
Elaboración
-
1
Preparar la quinoa según las instrucciones del paquete. Dejar enfriar.
-
2
Lavar y trocear los cherris por la mitad.
-
3
Pelar y picar la cebolla.
-
4
Cortar el aguacate por la mitad, retirar el hueso y la piel.
-
5
Cortar al gusto.
-
6
Preparar el aliño triturando todos sus ingredientes y verter sobre la quinoa..
-
7
Montar la ensalada y servir.
