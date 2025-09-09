El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Espinacas con frambuesas. Diabetes a la carta
La receta de día

Espinacas con frambuesas y sésamo tostado

Un plato bajo en calorías pero muy saludable, perfecto para cuidarse y seguir una alimentación equilibrada

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:23

La receta de hoy, unas espinacas verdes con frambuesas y sésamo tostado, es de lo más recomendable para quienes cuidan su alimentación y optan por una dieta de lo más saludable y equilibrada. No en vano, es una elaboración que hemos recibido del blog Diabetes a la carta, que está enfocada a aquellas personas con diabetes, y que han de seguir un régimen alimenticio específicamente enfocado a ellos. Pero incluye recetas que podemos seguir porque están enfocadas hacia una alimentación saludable. Su principal ingrediente, las espinacas son una extraordinaria fuente de fibra, vitaminas y minerales a la vez que aportan muy pocas calorías, por lo que consumirlas de manera habitual es muy interesante.

Ingredientes

  • 1 manojo de espinacas.

  • 120 g de frambuesas.

  • Sésamo tostado.

  • Pimienta negra.

  • Aceite de oliva virgen.

  • Sal.

Elaboración

  1. 1

    Lavar las espinacas y cocer al vapor (con una vaporera o con un cazo, colador y tapa).

  2. 2

    Pasados 4 minutos escurrir bien y emplatar.

  3. 3

    Trocear unas frambuesas y repartirlas por encima de las espinacas.

  4. 4

    Aliñar el conjunto con sésamo tostado, sal, pimienta negra molida y aceite de oliva virgen.

