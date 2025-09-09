Espinacas con frambuesas y sésamo tostado
Un plato bajo en calorías pero muy saludable, perfecto para cuidarse y seguir una alimentación equilibrada
Martes, 9 de septiembre 2025, 07:23
La receta de hoy, unas espinacas verdes con frambuesas y sésamo tostado, es de lo más recomendable para quienes cuidan su alimentación y optan por una dieta de lo más saludable y equilibrada. No en vano, es una elaboración que hemos recibido del blog Diabetes a la carta, que está enfocada a aquellas personas con diabetes, y que han de seguir un régimen alimenticio específicamente enfocado a ellos. Pero incluye recetas que podemos seguir porque están enfocadas hacia una alimentación saludable. Su principal ingrediente, las espinacas son una extraordinaria fuente de fibra, vitaminas y minerales a la vez que aportan muy pocas calorías, por lo que consumirlas de manera habitual es muy interesante.
Ingredientes
-
1 manojo de espinacas.
-
120 g de frambuesas.
-
Sésamo tostado.
-
Pimienta negra.
-
Aceite de oliva virgen.
-
Sal.
Elaboración
-
1
Lavar las espinacas y cocer al vapor (con una vaporera o con un cazo, colador y tapa).
-
2
Pasados 4 minutos escurrir bien y emplatar.
-
3
Trocear unas frambuesas y repartirlas por encima de las espinacas.
-
4
Aliñar el conjunto con sésamo tostado, sal, pimienta negra molida y aceite de oliva virgen.
