Espinacas con frambuesas y sésamo tostado

La receta de hoy, unas espinacas verdes con frambuesas y sésamo tostado, es de lo más recomendable para quienes cuidan su alimentación y optan por una dieta de lo más saludable y equilibrada. No en vano, es una elaboración que hemos recibido del blog Diabetes a la carta, que está enfocada a aquellas personas con diabetes, y que han de seguir un régimen alimenticio específicamente enfocado a ellos. Pero incluye recetas que podemos seguir porque están enfocadas hacia una alimentación saludable. Su principal ingrediente, las espinacas son una extraordinaria fuente de fibra, vitaminas y minerales a la vez que aportan muy pocas calorías, por lo que consumirlas de manera habitual es muy interesante.

Ingredientes 1 manojo de espinacas.

120 g de frambuesas.

Sésamo tostado.

Pimienta negra.

Aceite de oliva virgen.

Sal.

Elaboración 1 Lavar las espinacas y cocer al vapor (con una vaporera o con un cazo, colador y tapa). 2 Pasados 4 minutos escurrir bien y emplatar. 3 Trocear unas frambuesas y repartirlas por encima de las espinacas. 4 Aliñar el conjunto con sésamo tostado, sal, pimienta negra molida y aceite de oliva virgen.