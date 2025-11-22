Flame of Love: el combinado más 'estrellado'

Paco Lorente Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:51 Comenta Compartir

Este cóctel se creó en uno de los restaurantes más emblemáticos en el Hollywood de aquella época, el Chasen's, un sitio por donde desfilaban los artistas más conocidos e importantes. El restaurante desapareció en el año 1995, aunque todas las fotografías volvieron a ser expuestas en el año 1997 cuando se produjo su reapertura por los nietos del fundador originario. Desgraciadamente en el año 2000 volvió a cerrar sus puertas por falta de clientela.

Durante su época dorada, un barman cubano creó este cóctel, pero hay quienes aseguran que fue un barman norteamericano el autor de este Flame of Love. En una visita al local de Frank Sinatra, probó este combinado, empezó a cantar y a invitar a los clientes del restaurante a que probaron esta bebida.

Ingredientes Vodka Smirnoff.

Vino Fino.

Piel de limón.

Elaboración 1 Siguiendo una de las tendencias actuales de la coctelería, utilizaremos vino de Jerez o de Montilla-Moriles. En una copa helada se añade un chorrito de fino y empaparemos bien la copa y tiramos el líquido. 2 Con una cerilla flambearemos los aceites de la piel de limón y verteremos unos 60 ml. de vodka y hielo. Serviremos en la misma copa y pondremos dentro la piel del limón.