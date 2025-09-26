Huitziloipochtli

Paco Lorente Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Lo peor de este cóctel no es su alta graduación alcohólica, es pronunciar el nombre a la hora de pedirlo. Este combinado lleva el nombre del dios azteca responsable del crecimiento de las plantas y todo tipo de vegetales. Igualmente la imagen de este dios podemos encontrarla en la bandera de México y no es otra que la representación de la leyenda azteca donde un águila come una serpiente subida a un cactus en mitad de un lago y es en este lugar donde el dios ordenó construir su imperio.

En diversos cuadros volvemos a encontrar la imagen de un colibrí, pues esta palabra significa 'colibrí zurdo' y también la imagen la encontramos en las etiquetas del licor Hum, elaborado con flores de hibisco, jengibre, lima y cardamomo.

Otro guiño de este cóctel a la cultura azteca es el toque amargo del chocolate mole y el tequila de agave azul que une la tierra a los dioses.

Ingredientes Tequila Peligroso Silver.

Licor Hum.

Zumo de lima.

Bitter Xocolat Mole.

Elaboración 1 Hay que tener cuidado con la apariencia refrescante de este combinado, ya que el licor Hum tiene mucha graduación, lo mismo que el tequila. 2 En una coctelera pondremos 50 ml. de tequila, 25 de licor Hum, 25 de zumo de lima y dos golpes de mole. Agitamos y servimos.