Huitziloipochtli
Lo peor de este combinado no es su alta graduación alcohólica, sino pronunciar su nombre al pedirlo
Paco Lorente
Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:15
Lo peor de este cóctel no es su alta graduación alcohólica, es pronunciar el nombre a la hora de pedirlo. Este combinado lleva el nombre del dios azteca responsable del crecimiento de las plantas y todo tipo de vegetales. Igualmente la imagen de este dios podemos encontrarla en la bandera de México y no es otra que la representación de la leyenda azteca donde un águila come una serpiente subida a un cactus en mitad de un lago y es en este lugar donde el dios ordenó construir su imperio.
En diversos cuadros volvemos a encontrar la imagen de un colibrí, pues esta palabra significa 'colibrí zurdo' y también la imagen la encontramos en las etiquetas del licor Hum, elaborado con flores de hibisco, jengibre, lima y cardamomo.
Otro guiño de este cóctel a la cultura azteca es el toque amargo del chocolate mole y el tequila de agave azul que une la tierra a los dioses.
Ingredientes
-
Tequila Peligroso Silver.
-
Licor Hum.
-
Zumo de lima.
-
Bitter Xocolat Mole.
Elaboración
-
1
Hay que tener cuidado con la apariencia refrescante de este combinado, ya que el licor Hum tiene mucha graduación, lo mismo que el tequila.
-
2
En una coctelera pondremos 50 ml. de tequila, 25 de licor Hum, 25 de zumo de lima y dos golpes de mole. Agitamos y servimos.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.