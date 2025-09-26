El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cóctel con base de tequila, de nombre casi impronunciable. DM
Cócteles

Huitziloipochtli

Lo peor de este combinado no es su alta graduación alcohólica, sino pronunciar su nombre al pedirlo

Paco Lorente

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:15

Lo peor de este cóctel no es su alta graduación alcohólica, es pronunciar el nombre a la hora de pedirlo. Este combinado lleva el nombre del dios azteca responsable del crecimiento de las plantas y todo tipo de vegetales. Igualmente la imagen de este dios podemos encontrarla en la bandera de México y no es otra que la representación de la leyenda azteca donde un águila come una serpiente subida a un cactus en mitad de un lago y es en este lugar donde el dios ordenó construir su imperio.

En diversos cuadros volvemos a encontrar la imagen de un colibrí, pues esta palabra significa 'colibrí zurdo' y también la imagen la encontramos en las etiquetas del licor Hum, elaborado con flores de hibisco, jengibre, lima y cardamomo.

Otro guiño de este cóctel a la cultura azteca es el toque amargo del chocolate mole y el tequila de agave azul que une la tierra a los dioses.

Ingredientes

  • Tequila Peligroso Silver.

  • Licor Hum.

  • Zumo de lima.

  • Bitter Xocolat Mole.

Elaboración

  1. 1

    Hay que tener cuidado con la apariencia refrescante de este combinado, ya que el licor Hum tiene mucha graduación, lo mismo que el tequila.

  2. 2

    En una coctelera pondremos 50 ml. de tequila, 25 de licor Hum, 25 de zumo de lima y dos golpes de mole. Agitamos y servimos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3

    Tarde trágica en las carreteras cántabras con dos motoristas fallecidos en La Hermida y el puerto de Alisas
  4. 4

    Igual da marcha atrás y elimina el aparcamiento para autocaravanas de Mataleñas
  5. 5

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  6. 6

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve
  7. 7 Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común
  8. 8

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  9. 9

    Herida una mujer de 27 años tras ser golpeada por un tren en el paso a nivel de Mar, en Polanco
  10. 10

    Los trabajadores avisan de que ya son nueve los positivos por sarna en el CAD de Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Huitziloipochtli

Huitziloipochtli