El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Machiato y latte macchiato. DM
La Barista. ¿Cómo quieres el café?

Machiato vs latte macchiato

Contenido patrocinado por Café Dromedario ·

¿Cómo pedir tu café?

Karen Quiroga

Karen Quiroga

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:25

En la barra de una cafetería, a veces oímos palabras parecidas y la confusión aparece. Hoy vamos a aclarar las diferencias que hay entre un macchiato y un latte macchiato. No vamos a usar términos técnicos difíciles; te explico de forma simple qué significa cada uno y cómo se prepara, para que puedas pedirlo con seguridad.

Patrocinado por

Dromedario café

¿Qué es un macchiato?

¿Qué significa 'macchiato'? Viene de la idea de «mancha». Es un espresso al que se le añade una pequeña cantidad de leche para «manchar» la superficie, sin que la bebida cambie mucho su color ni su intensidad.

¿Cómo se prepara en la barra? Se sirve un espresso y se añade apenas un toque de leche texturizada, para que quede una mancha suave en la superficie.

¿Cómo pedirlo? Di claramente que quieres un espresso con una mínima cantidad de leche para «manchar» la superficie, o simplemente «un macchiato».

¿Qué es un latte macchiato?

¿Qué significa «latte macchiato»? Literalmente es leche manchada por el espresso. Es una bebida más láctea, con más leche que el macchiato.

¿Cómo se prepara en la barra? Se comienza con leche vaporizada y abundante, y luego se agrega el espresso para «manchar» la leche desde la superficie hacia el centro. Quedan capas visibles: leche en la base, un área más oscura donde está el espresso, y la superficie cremosa.

¿Cómo pedirlo? Di que quieres una bebida de leche texturizada abundante y que el espresso se añada para manchar la leche, preferiblemente en vaso alto

La principal diferencia es la proporción de leche, en el machiatto destaca el sabor del café y en el latte machiatto destaca el sabor dulce de la leche.

A veces podemos pedir una bebida cuando en verdad queremos otra. Este artículo puede ayudarte a entender y a pedir tu café correctamente.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  2. 2

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  3. 3

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  4. 4

    La playa de Galizano huele a aguas fecales
  5. 5

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  6. 6

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  7. 7

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  8. 8 Consulta a qué hora pasa La Vuelta este jueves por tu pueblo
  9. 9

    García-Page defiende en Santander la quita de deuda autonómica
  10. 10

    Una etapa íntegra por Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Machiato vs latte macchiato

Machiato vs latte macchiato