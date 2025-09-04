Machiato vs latte macchiato

Karen Quiroga Santander Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

En la barra de una cafetería, a veces oímos palabras parecidas y la confusión aparece. Hoy vamos a aclarar las diferencias que hay entre un macchiato y un latte macchiato. No vamos a usar términos técnicos difíciles; te explico de forma simple qué significa cada uno y cómo se prepara, para que puedas pedirlo con seguridad.

¿Qué es un macchiato?

¿Qué significa 'macchiato'? Viene de la idea de «mancha». Es un espresso al que se le añade una pequeña cantidad de leche para «manchar» la superficie, sin que la bebida cambie mucho su color ni su intensidad.

¿Cómo se prepara en la barra? Se sirve un espresso y se añade apenas un toque de leche texturizada, para que quede una mancha suave en la superficie.

¿Cómo pedirlo? Di claramente que quieres un espresso con una mínima cantidad de leche para «manchar» la superficie, o simplemente «un macchiato».

¿Qué es un latte macchiato?

¿Qué significa «latte macchiato»? Literalmente es leche manchada por el espresso. Es una bebida más láctea, con más leche que el macchiato.

¿Cómo se prepara en la barra? Se comienza con leche vaporizada y abundante, y luego se agrega el espresso para «manchar» la leche desde la superficie hacia el centro. Quedan capas visibles: leche en la base, un área más oscura donde está el espresso, y la superficie cremosa.

¿Cómo pedirlo? Di que quieres una bebida de leche texturizada abundante y que el espresso se añada para manchar la leche, preferiblemente en vaso alto

La principal diferencia es la proporción de leche, en el machiatto destaca el sabor del café y en el latte machiatto destaca el sabor dulce de la leche.

A veces podemos pedir una bebida cuando en verdad queremos otra. Este artículo puede ayudarte a entender y a pedir tu café correctamente.