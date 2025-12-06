El Moscow mule, uno de los combinados más clásicos de los años 40
Fue muy popular en Nueva York en aquellos años y pudo ser un invento de un jefe de barman
Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:57
Es uno de los cócteles más clásicos y fue muy popular en el Nueva York de los años cuarenta. Algunos historiadores dicen que fue un ... invento de un jefe de barman para liquidar existencia del bar. No obstante, sigue siendo una de las mejores opciones para tomar vodka.
Para ser más fieles con la historia, hay que decir que este combinado se creó en Los Ángeles en el año 1941, como una estrategia de marketing para promocionar el vodka Smirnoff y la cerveza de jengibre del pub Cock'n Bull. Fue una asociación entre Jack Morgan, dueño del pub, y John Martin, propietario de la destilería, quienes unieron sus productos para crear un cóctel que se pusiera de moda. El nombre 'mule' se le puso porque la cerverza de jengibre tiene un primer golpe muy picante cuando entra en boca, golpe similar al de la patada de una mula.
Hay que decir que esta unión llegó porque a mediados del siglo XX el vodka no era una bebida muy popular en Estados Unidos.
Ingredientes
-
Vodka Smirnoff.
-
Zumo de lima.
-
Cerveza de jengibre.
-
Sirope de agave.
Preparación
-
1
En un vaso mezclador se vierten 60 ml. de vodka, 20 ml. de zumo de lima,10 ml. de sirope de agave y 10 ml. de cerveza de jengibre. Se agita bien y se sirve con hielo y se adorna con piel de lima.
