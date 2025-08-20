Patatas asadas con queso y bacon... impresionantemente ricas

1 Lavar las patatas con agua y sécalas y colocar la bandeja para verduras en el cajón de la zona 1 de la freidora de aire vertical. Poner las patatas en la cubeta.

2 Disponemos la cebolla picada y el bacon en la cubeta de la zona 2 de la freidora; removemos para mezclarlo todo y colocamos la cubeta en la freidora. Selecciona la temperatura y el modo de cocción para las patatas. Selecciona la zona 1, girar el botón para elegir la función de «asado» y ajustamos la temperatura de cocción a 200º C (45 minutos).

3 Programamos la cocción para la cebolla y el bacon que están en la zona 2. Giramos el dial y seleccionamos la función «freir con aire». Ajustamos la temperatura a 200º C (20 minutos) e iniciamos la cocción. Cuando hayan pasado unos 15 minutos, remover la cebolla y el bacon un poco, para que se cocinen por completo.

4 Cinco minutos después, cuando las patatas lleven 20 minutos de cocción, hay que darles la vuelta para que se asen de manera uniforme. Cuando las patatas alcancen los 99º C (pinchar hasta el centro con un termómetro de cocina), apagar la freidora, sacarlas de la cubeta y dejar que enfríen; también hay que retirar la cubeta de la zona 2 y reservar.

5 Cuando hayan enfriado, córtalas por la mitad y vaciarlas con una cuchara sin llegar a la piel. Poner la carne de las patatas en un bol y con un prensador, machacarla bien junto con la cebolla y el bacon que has cocinado, la nata (o la crème fraîche) y el queso cheddar rallado. Añadir sal y pimienta a tu gusto.

6 Rellenar las pieles de las patatas con esta mezcla y colocar una rodaja de queso cheddar sobre cada mitad de patata rellena.