Patatas asadas con queso y bacon... impresionantemente ricas
Para esta elaboración es imprescindible contar con una freidora de aire
Santander
Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:21
El 20 de agosto es la fiesta gastronómica, por decirlo de alguna manera, de la patata frita; su día mundial. Así que desde «La receta ... del día» os invitamos a conmemorar una fecha tan especial, llevando a la mesa este tubérculo que es esa guarnición que tanto enriquece nuestros platos y los de todo el orbe. Aunque hemos escogido una versión de patata asada, en lugar de frita. Y la tomamos del blog Claudia&Julia. Se trata de unas patatas asadas con queso y bacon y que se elaboran en freidora de aire, toda una inspiración para quienes dispongan de este electrodoméstico. «Usamos una freidora de aire de doble compartimento, por lo que hacemos todo el proceso en paralelo. En caso de no disponer de una de esas características, simplemente sigue primero los pasos para asar las patatas, luego sigue los pasos de asar la cebolla y el bacon (o fríe estos en una sartén), y una vez asado todo sigue con la elaboración a partir de los dos últimos pasos que señalamos a continuación».
Ingredientes
-
4 patatas grandes para hornear (de unos 250 -300 g cada una).
-
1 cebolla picada finamente, en dados pequeños.
-
200 g de bacon ahumado, cortado en tiras finas o dados pequeños.
-
100 g de queso cheddar rallado.
-
100 g de queso cheddar en lonchas.
-
2 cucharadas de nata fresca, de crème fraîche o de crema agria.
-
Sal y pimienta negra recién molida, al gusto.
-
Perejil picado para decorar.
Elaboración
-
1
Lavar las patatas con agua y sécalas y colocar la bandeja para verduras en el cajón de la zona 1 de la freidora de aire vertical. Poner las patatas en la cubeta.
-
2
Disponemos la cebolla picada y el bacon en la cubeta de la zona 2 de la freidora; removemos para mezclarlo todo y colocamos la cubeta en la freidora. Selecciona la temperatura y el modo de cocción para las patatas. Selecciona la zona 1, girar el botón para elegir la función de «asado» y ajustamos la temperatura de cocción a 200º C (45 minutos).
-
3
Programamos la cocción para la cebolla y el bacon que están en la zona 2. Giramos el dial y seleccionamos la función «freir con aire». Ajustamos la temperatura a 200º C (20 minutos) e iniciamos la cocción. Cuando hayan pasado unos 15 minutos, remover la cebolla y el bacon un poco, para que se cocinen por completo.
-
4
Cinco minutos después, cuando las patatas lleven 20 minutos de cocción, hay que darles la vuelta para que se asen de manera uniforme. Cuando las patatas alcancen los 99º C (pinchar hasta el centro con un termómetro de cocina), apagar la freidora, sacarlas de la cubeta y dejar que enfríen; también hay que retirar la cubeta de la zona 2 y reservar.
-
5
Cuando hayan enfriado, córtalas por la mitad y vaciarlas con una cuchara sin llegar a la piel. Poner la carne de las patatas en un bol y con un prensador, machacarla bien junto con la cebolla y el bacon que has cocinado, la nata (o la crème fraîche) y el queso cheddar rallado. Añadir sal y pimienta a tu gusto.
-
6
Rellenar las pieles de las patatas con esta mezcla y colocar una rodaja de queso cheddar sobre cada mitad de patata rellena.
-
7
Colocar las rejillas para verduras en las cubetas de la freidora y repartir las patatas en las dos cubetas. Girar el dial para seleccionar la función «freidora de aire», a 200º C 8 minutos. Selecciona la función adicional para combinar y presionar el dial para terminar de asar las patatas y que el queso se funda. En cuanto estén, retirar las cubetas y servir, espolvoreando un poco de perejil picado sobre ellas.
