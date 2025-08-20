El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patatas asadas con queso y bacon. Claudia&Julia
La receta del día

Patatas asadas con queso y bacon... impresionantemente ricas

Para esta elaboración es imprescindible contar con una freidora de aire

CEM *

CEM *

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:21

El 20 de agosto es la fiesta gastronómica, por decirlo de alguna manera, de la patata frita; su día mundial. Así que desde «La receta ... del día» os invitamos a conmemorar una fecha tan especial, llevando a la mesa este tubérculo que es esa guarnición que tanto enriquece nuestros platos y los de todo el orbe. Aunque hemos escogido una versión de patata asada, en lugar de frita. Y la tomamos del blog Claudia&Julia. Se trata de unas patatas asadas con queso y bacon y que se elaboran en freidora de aire, toda una inspiración para quienes dispongan de este electrodoméstico. «Usamos una freidora de aire de doble compartimento, por lo que hacemos todo el proceso en paralelo. En caso de no disponer de una de esas características, simplemente sigue primero los pasos para asar las patatas, luego sigue los pasos de asar la cebolla y el bacon (o fríe estos en una sartén), y una vez asado todo sigue con la elaboración a partir de los dos últimos pasos que señalamos a continuación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»
  2. 2 Una pitón se escapa por la ventana de un domicilio de Santander y aparece en una urbanización
  3. 3 Liébana lucha por retener el turismo
  4. 4

    «¡Madre mía!, cómo está Urgencias...»
  5. 5 El teleférico de Fuente Dé reabre y devuelve la confianza a Liébana
  6. 6

    Igual, sobre el parking de autocaravanas: «Estoy esperando a que se haga para tapar bocas»
  7. 7

    Gamesa Reinosa deja de fabricar generadores de eólica terrestre y reduce su plantilla eventual
  8. 8 Colindres cuenta las horas para las fiestas de San Ginés
  9. 9

    Guerras Cántabras, tercera generación
  10. 10

    Peio Canales, en los planes de la sub 21

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Patatas asadas con queso y bacon... impresionantemente ricas

Patatas asadas con queso y bacon... impresionantemente ricas