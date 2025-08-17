CEM * Santander Domingo, 17 de agosto 2025, 07:40 Comenta Compartir

Para una merienda informal, aunque esta propuesta estamos seguros gustará incluso a los que comen de etiqueta, presentamos hoy estos perritos calientes hojaldrados. El típico «hot dog» estadounidense que ha colonizado las mesas de medio mundo tiene aquí una versión peculiar que detallamos según se nos describe desde Nestlé Cocina. Una elaboración al alcance de todos, fácil y que no nos llevará excesivo tiempo en los fogones. Con ella lograremos sorprender a los mayores y a los pequeños y que todos, unos y otros, queden con ganas de repetir.

Ingredientes 1 masa de Hojaldre rectangular.

50 gr. de Kétchup.

5 salchichas de Frankfurt.

25 gr. de mostaza.

2 cucharadas aceite de oliva.

1 huevo (para pincelar.)

Elaboración 1 Precalentar el horno a 200°C. 2 Rociar aceite sobre una bandeja para hornear forrada con papel de horno. Cortar las salchichas a lo largo por la mitad, pinchar cada mitad con una brocheta a lo largo, para que no se doble en el horno, y colocar con la parte plana hacia abajo sobre la bandeja. 3 Cortar la masa de hojaldre por la mitad y hacer 5 rectángulos en cada lado. 4 Pincelar con el huevo y hornear durante 20 minutos, hasta que estén infladas y doradas. Retirar la brocheta. Dar la vuelta a las salchichas y untar con mostaza y kétchup. Para consumir, unir dos mitades formando un hot dog.