Pizza al pesto, sabrosa y aromática

Una pizza al pesto es una magnífica opción para una comida o cena en fin de semana.

Una pizza es mucho más que un plato típicamente italiano que se ha hecho con las mesas de medio mundo. Es un entrante que admite muchas posibilidades, tantos ingredientes como le gusten al comensal. Hoy, coincidiendo con la jornada dominical, apostamos por una gran clásica: la pizza al pesto. Y tomamos la receta del blog gastronómico Claudia&Julia. «Sabrosa y aromática» en esta elaboración se acompaña de unos tomates cherry y una buena cantidad de mozzarella. «El pesto le da el punto perfecto inundando toda la pizza con su sabor y aroma. Y para que puedas jugar con distintos sabores, incluimos una receta de una salsa verde muy fresca y que resulta una alternativa ideal para aderezar esta pizza cuando quieras cambiar el pesto por otro sabor».

Ingredientes para la masa de pizza 200 g de harina de trigo.

5 g de sal.

5 g de azúcar extrafino.

5 g de levadura de panadería seca.

10 cl de agua tibia.

2 cucharadas de aceite de oliva.

Ingredientes para el relleno 150 g de tomates cherry.

150 g de mozzarella.

Elaboración de la base 1 Es lo que tendremos que preparar en primer lugar. Para ello, mezcla la harina con la sal, el azúcar y la levadura. 2 Vierte el agua tibia (a unos 40 °C) y el aceite de oliva. Mezcla hasta integrar, trabájalo bien hasta obtener una masa suave y forma una bola. 3 Enharina la superficie sobre la que vas a trabajar, extiende la masa directamente sobre ella con un rodillo o con la mano, ayudándote de los dedos, y déjala levar unos 15 minutos.

Ingredientes para la salsa verde 20 g de perejil (solo las hojas, aproximadamente 1 puñado).

10 g de albahaca (solo las hojas).

Unas hojas de orégano fresco.

2-3 hojas de menta fresca (opcional).

1 cucharada de alcaparras.

1 cucharada de zumo de limón.

1 diente de ajo.

10 cl de aceite de oliva.

1 pizca de azúcar.

Sal fina y pimienta molida al gusto.

Elaboración 1 Trocea el perejil, la albahaca, el orégano fresco y las hojas de menta. 2 Añade el ajo, las alcaparras y el zumo de limón y mézclalo todo bien, incorporando poco a poco el aceite de oliva para que emulsione correctamente. 3 Agrega la sal y la pimienta al final.

Preparación y cocción de la pizza 1 Corta los tomates cherry a mitades y disponlos sobre la masa boca abajo, con la parte redondeada hacia arriba. 2 Añade la mozzarella cortada a rodajas, de forma que cubra toda la masa. 3 Con una cuchara reparte la salsa verde por la pizza. 4 Introduce la pizza, que hemos puesto sobre un molde adecuado, en el horno precalentado y hornea durante 20 minutos. 5 Retírala del horno, córtala en la misma bandeja con el cortador de pizza y espera a que entibie un poco para disfrutarla. ¡Buen provecho!