El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puerros asados, un entrante saludable y tendencia gastronómica absoluta. DM
La receta del día

Puerros asados, el entrante que marca estilo en la mesa

Un plato equilibrado que sorprenderá a los comensales

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:22

Comenta

Son nutritivos y con muchas propiedades (antioxidantes, diuréticos y depurativos). Son los sencillos puerros, un producto de la huerta que es uno de los imprescindibles en la cocina. Perfectos, además, por sus altos contenidos en vitaminas (C, B6, K y folatos), benefician la salud cardiovascular, digestiva, ósea e inmunológica. Y en el plato, ofrecen tantas versiones como gustos del comensal. De plena tendencia gastronómica cada vez es más común encontrarlos en los restaurantes y presentarlos en nuestras mesas. Hoy son nuestra recomendación en «La receta del día», siguiendo una elaboración de la Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas «5 al día».

Ingredientes

  • 8 puerros pequeños.

  • 3 cucharadas de aceite de oliva.

  • 2 cucharadas de vinagre de vino blanco.

  • 2 cucharadas de cebollino picado.

  • 2 cucharadas de perejil picado.

  • 1 cucharadita de mostaza de Dijon.

  • Sal y pimienta.

  • Perejil para adornar.

Elaboración

  1. 1

    Limpiamos los puerros y los asamos partiéndolos por la mitad con una cucharada de aceite, durante 5-10 minutos.

  2. 2

    Mientras preparamos la salsa: batimos el resto del aceite, el vinagre, el cebollino, el perejil y la mostaza y lo salpimentamos.

  3. 3

    Servimos los puerros en una fuente y vertemos la salsa por encima. Decoramos con el perejil.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  2. 2

    Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»
  3. 3

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  4. 4

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción
  5. 5 El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año
  6. 6 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  7. 7

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  8. 8 Las ruinas de La Remonta
  9. 9

    La Roma estudia llevarse a Jeremy
  10. 10 El viento sur enloquece el otoño: hasta 28º en la costa y rachas de hasta 100 km/h en el interior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Puerros asados, el entrante que marca estilo en la mesa

Puerros asados, el entrante que marca estilo en la mesa