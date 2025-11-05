Puerros asados, el entrante que marca estilo en la mesa

Isabel González Casares Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:22 Comenta Compartir

Son nutritivos y con muchas propiedades (antioxidantes, diuréticos y depurativos). Son los sencillos puerros, un producto de la huerta que es uno de los imprescindibles en la cocina. Perfectos, además, por sus altos contenidos en vitaminas (C, B6, K y folatos), benefician la salud cardiovascular, digestiva, ósea e inmunológica. Y en el plato, ofrecen tantas versiones como gustos del comensal. De plena tendencia gastronómica cada vez es más común encontrarlos en los restaurantes y presentarlos en nuestras mesas. Hoy son nuestra recomendación en «La receta del día», siguiendo una elaboración de la Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas «5 al día».

Ingredientes 8 puerros pequeños.

3 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharadas de vinagre de vino blanco.

2 cucharadas de cebollino picado.

2 cucharadas de perejil picado.

1 cucharadita de mostaza de Dijon.

Sal y pimienta.

Perejil para adornar.

Elaboración 1 Limpiamos los puerros y los asamos partiéndolos por la mitad con una cucharada de aceite, durante 5-10 minutos. 2 Mientras preparamos la salsa: batimos el resto del aceite, el vinagre, el cebollino, el perejil y la mostaza y lo salpimentamos. 3 Servimos los puerros en una fuente y vertemos la salsa por encima. Decoramos con el perejil.