Un reconstituyente para después de una noche «movida»

Este cóctel es uno de los mejores reconstituyentes para después de una noche movida, es ideal para la mañana del domingo. Su parecido con el ... famoso Bloody Mary es total, aunque en el Red se cambia el vodka por ginebra.

Las primeras recetas aparecieron en 1935 y se preparaba a partes iguales de gin con zumo de tomate, aunque pronto se disuadieron los barmans de prepararlo de esta manera porque no ayudaba mucho a la recuperación de la resaca. Este cóctel, cuya traducción significa «pargo rojo» fue creado por Fernand Petiot, el mismo que creó el Bloody Mary y que estuvo trabajando en el Hotel Sant Regis de Nueva York. Aquí en la década de los setenta del pasado siglo pasaron largas temporadas Dalí y su esposa Gala.

La ginebra que utilizamos es de las más antiguas de Inglaterra. Es una ginebra extremadamente seca, con potentes aromas a enebro y toques ajedrezados.

Ingredientes Booth's Finest Gin.

Zumo de tomate.

Zumo de limón.

Tabasco.

Salsa Worcestershire.

Sal de apio.

Pimienta negra.