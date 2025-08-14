Rollitos de aguacate y salmón, un plato de lo más apetecible

Estos rollitos de aguacate y salmón son más que tentadores.

Isabel González Casares Jueves, 14 de agosto 2025, 07:22 Comenta Compartir

El aguacate es una fruta que, además de saludable y plenamente de moda, permite elaboraciones tan originales y apetecibles como la que nos llega hoy ... a través de la Organización Mundial del Aguacate. Se trata de unos rollitos de aguacate y salmón que nos harán quedar estupendamente con nuestros invitados, pensando en una cena fría perfecta para las calurosas veladas a las que estamos haciendo frente. Según se nos indica desde la citada entidad, el aguacate es un gran aliado para mantenernos hidratados y nutridos. Rico en agua (hasta un 73% de su composición), potasio, magnesio y grasas saludables, es mucho más que un superalimento. Además, su contenido en vitamina E y ácido oleico contribuye al bienestar de la piel, un extra muy valioso en esta época de sol y actividades al aire libre. Y su textura cremosa y sabor suave lo convierten en un ingrediente versátil que encaja tanto en recetas saladas como en propuestas dulces.

Ingredientes (para 4 personas) 3 aguacates.

150 gr. lomo de salmón fresco.

150 gr. salmón ahumado.

1 cebolleta.

100 g pepinillos en vinagre.

1 cucharada de alcaparras.

4 cucharadas de mayonesa.

Cebollino. Elaboración 1 Marcar el lomo de salmón en una sartén con un poco de aceite, por las dos caras. Dejar enfriar antes de desmenuzar. 2 Picar la cebolleta, el salmón ahumado y el pepinillo. Mezclar junto con el salmón frío y desmenuzado, las alcaparras (bien secas) y la mayonesa al gusto. 3 Cortar los aguacates, retirar el hueso y la piel. Laminar. 4 Colocar sobre film transparente láminas de aguacate superpuestas. 5 Poner en el centro un poco de relleno y envolver formando un rollito. 6 Repetir hasta terminar con los ingredientes. 7 Decorar con puntos de mayonesa y cebollino. antes de servir

