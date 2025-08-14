El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estos rollitos de aguacate y salmón son más que tentadores. Organización Mundial del Aguacate
Rollitos de aguacate y salmón, un plato de lo más apetecible

Esta propuesta no es nada desechable para una comida o una cena fría y saludable

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:22

El aguacate es una fruta que, además de saludable y plenamente de moda, permite elaboraciones tan originales y apetecibles como la que nos llega hoy ... a través de la Organización Mundial del Aguacate. Se trata de unos rollitos de aguacate y salmón que nos harán quedar estupendamente con nuestros invitados, pensando en una cena fría perfecta para las calurosas veladas a las que estamos haciendo frente. Según se nos indica desde la citada entidad, el aguacate es un gran aliado para mantenernos hidratados y nutridos. Rico en agua (hasta un 73% de su composición), potasio, magnesio y grasas saludables, es mucho más que un superalimento. Además, su contenido en vitamina E y ácido oleico contribuye al bienestar de la piel, un extra muy valioso en esta época de sol y actividades al aire libre. Y su textura cremosa y sabor suave lo convierten en un ingrediente versátil que encaja tanto en recetas saladas como en propuestas dulces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

