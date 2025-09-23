El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La receta del día

Tostas de boniato y aguacate con bocaditos

Perfectos para empezar la nueva temporada del otoño con un aperitivo saludable y energético

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:22

Nuestra propuesta para hoy tiene mucho que ver con el recién entrado otoño porque incluye un ingrediente que es típico de la nueva estación. Se trata de unas tostas de boniato con aguacate y bocaditos, perfectas para una cena informal o una merienda. Nos ha llevado del blog gastronómico Nestlé Cocina, donde también se nos indica que «el boniato es un tubérculo típico del otoño rico en betacaroteno, una sustancia beneficiosa para la salud de la piel». Una elaboración sencilla y de magníficos resultados.

Ingredientes

  • 1 bandeja de Bocaditos braseados vegetarianos.

  • 1 boniato.

  • ½ limón (ralladura y 10 ml. de zumo).

  • 10 gramos de rúcula.

  • 6 semillas variadas.

  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

Elaboración

  1. 1

    Precalentar el horno a 175 º C.

  2. 2

    Cortar el boniato por la parte larga, en rodajas de 1 centímetro.

  3. 3

    Pincelar ligeramente con una cucharada de aceite de oliva y cocer por 10 minutos a 175 º C en un horno o airfryer, dar la vuelta a las tostas y cocer por 10 minutos más.

  4. 4

    Mientras, preparar los bocaditos siguiendo las instrucciones del pack.

  5. 5

    En un bol colocar un aguacate, el zumo de limón, la ralladura y otra cucharada de aceite de oliva, machacar con un tenedor.

  6. 6

    Encima de las tostas de boniato, repartir la mezcla de aguacate, la rúcula, los bocaditos y el mix de semillas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  2. 2

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  3. 3 El otoño sacude Santander con inundaciones
  4. 4 El otoño sacude Santander con inundaciones
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas
  6. 6

    Vox lleva al Parlamento que los cántabros tengan prioridad frente a los migrantes en las prestaciones
  7. 7

    La terraza y los nuevos miradores del Palacio abrirán al público en octubre
  8. 8

    Marcel, el teleoperador de Dios
  9. 9

    Ceria presentó al Ayuntamiento de Santander en 2024 un proyecto de rehabilitación del estadio
  10. 10

    Bondalti ya tramita en Portugal la refinería de litio verde a la que también aspiraba Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tostas de boniato y aguacate con bocaditos

Tostas de boniato y aguacate con bocaditos