Tostas de boniato y aguacate con bocaditos

Isabel González Casares Martes, 23 de septiembre 2025, 07:22 Comenta Compartir

Nuestra propuesta para hoy tiene mucho que ver con el recién entrado otoño porque incluye un ingrediente que es típico de la nueva estación. Se trata de unas tostas de boniato con aguacate y bocaditos, perfectas para una cena informal o una merienda. Nos ha llevado del blog gastronómico Nestlé Cocina, donde también se nos indica que «el boniato es un tubérculo típico del otoño rico en betacaroteno, una sustancia beneficiosa para la salud de la piel». Una elaboración sencilla y de magníficos resultados.

Ingredientes 1 bandeja de Bocaditos braseados vegetarianos.

1 boniato.

½ limón (ralladura y 10 ml. de zumo).

10 gramos de rúcula.

6 semillas variadas.

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

Elaboración 1 Precalentar el horno a 175 º C. 2 Cortar el boniato por la parte larga, en rodajas de 1 centímetro. 3 Pincelar ligeramente con una cucharada de aceite de oliva y cocer por 10 minutos a 175 º C en un horno o airfryer, dar la vuelta a las tostas y cocer por 10 minutos más. 4 Mientras, preparar los bocaditos siguiendo las instrucciones del pack. 5 En un bol colocar un aguacate, el zumo de limón, la ralladura y otra cucharada de aceite de oliva, machacar con un tenedor. 6 Encima de las tostas de boniato, repartir la mezcla de aguacate, la rúcula, los bocaditos y el mix de semillas.