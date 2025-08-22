Paco Lorente Viernes, 22 de agosto 2025, 07:17 Comenta Compartir

La absenta es uno de esos grandes destilados del pasado que está volviendo al mundo actual de la coctelería. Este destilado, elaborado con ajenjo y de una alta graduación, ha estado muy ligado a artistas como Picasso o Van Gogh y escritores como Oscar Wilde. La absenta, de origen francés y suizo, se conocía como la «haba verde» por sus efectos alucinógenos y afrodisiacos. No obstante, su consumo ha tenido muchos altibajos, siendo entre los años 1884 y 1914, la época de mayor consumo, llegándose a producir y vender alrededor de 37 millones de litros anualmente. Por sus efectos se prohibió su fabricación en Europa hasta finales del siglo pasado. Hoy día se utiliza en la preparación de ciertos cócteles.

Ingredientes Absenta.

Grand Marnier Triple Sec.

Ginebra.

Sirope de azúcar.

Bitter Peychaud.

Preparación 1 Se toma un vaso tipo 'On The Rocks' y se le echan unos 15 ml. de absenta y un chorrito de agua fría. 2 En una coctelera aparte pondremos 60 ml. de ginebra, 10 ml. de Gran Marnier Triple Sec y 5 ml. de sirope de azúcar. Mezclamos bien y añadimos la absenta con el agua fría y un par de golpes del bitter Peychaud. 3 Se adorna el vaso con una piel de limón de color amarillo, ya que todo el cóctel debe tener ese color