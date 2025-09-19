Bonito en salsa verde

1 En una cazuela marcamos con un poco de aceite los lomos de bonito, a los que previamente les habremos quitado la piel y la espina, con lo que haremos el caldo que utilizamos para elaborar la salsa.

2 Incorporamos esas espinas, pieles y otros despojos del bonito, muy bien lavados, sin restos de sangre, con las habituales verduras: un puerro, una cebolleta, una zanahoria, unos ajos machacados y unas ramas de perejil, a una olla. Cocemos unos 20 minutos a fuego suave, desespumando continuamente; colamos y reservamos.

3 Marcamos a fuego vivo el bonito, durante 20 segundos por cada cara, de manera que quede sellado por fuera pero crudo por dentro; retiramos y reservamos. Y comenzamos con la salsa. Echamos en esa misma cazuela un par de cucharadas de aceite de oliva y dos dientes de ajo bien picado. Salteamos y añadimos una cucharada de harina que rehogamos para evitar grumos a la hora de añadir el caldo.

4 Añadimos ese caldo del bonito poco a poco, removiendo bien para que se vaya integrando y espesando. Si queréis añadir un chorrito de vino blanco, será bienvenido. Lo dejamos cocer unos minutos controlando como va espesando y equilibrando con el caldo; si necesita más es cuestión de ir añadiendo hasta que veamos que la salsa es como la queremos.