CEM * Santander Martes, 1 de abril 2025, 07:22 Comenta Compartir

Las empanadillas son de esas elaboraciones que nunca fallan. En cuanto se sirve en la mesa un plato con ellas, desaparecen. No importa de qué ... estén rellenas, el ingrediente principal, ese que no se ve a simple vista, no resta interés, aunque sí es fundamental para su éxito, siempre defendiendo la calidad del producto. En «La receta del día» hemos escogido unas empanadillas de pescado, ricas y apetecibles incluso para los pequeños de la familia. Es una elaboración que nos llega del blog curvaediciones.com en la sección dedicada a la gastronomía.

Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva.

Cebolla.

Pimiento rojo.

1 cucharada de harina.

Media taza de leche.

2 latas de atún.

2 huevos duros.

Una pizca de sal.

¼ de cucharadita de pimienta blanca.

1 cucharada de condimento para pescados.

100 gr. de aceitunas verdes. Elaboración Cortar la cebolla y rehogar, incorporando a continuación el pimiento picado y cocinarlo todo a fuego bajo, durante unos 10 minutos. Espolvorear con harina, integrar y añadir la leche, revolviendo y cocinando la preparación hasta que espese e integrar. Retirar la preparación del fuego y dejar que enfríe, agregando seguidamente el atún y los huevos picados. Añadir la sal, pimienta blanca y el condimento para pescados. Seguidamente, armar las empanadas colocando sobre el relleno aceitunas previamente cortadas en rodajas. Colocar las empanadas en una fuente con un poco de aceite y cocinarlas en horno, precalentado, a temperatura media (unos 200 grados) durante unos 15 minutos aproximadamente hasta que se doren.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión