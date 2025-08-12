Empanadillas de pescado, una elaboración de lo más resultona
Son muy fáciles y sus ingredientes se pueden adaptar a los gustos de los comensales
Martes, 12 de agosto 2025, 07:13
Las empanadillas son una fórmula que, en cocina, resuelve perfectamente una comida o una cena de ahí que haya tantas recetas como la imaginación del ... cocinero o cocinera, den para ello. Y sobre todo en cuestión de ingredientes, a la libre elección de los comensales. En este caso las empanadillas son de pescado y su preparación la seguimos del blog 'Nuestras recetas'. En este caso se utiliza como base el atún pero también se pueden hacer de merluza teniendo en cuenta un consejo: «que conviene que este pescado esté sin piel y ya cocido o hervido».
Ingredientes para el relleno
-
2 cucharadas de aceite de oliva.
-
3 cebollas.
-
1 pimiento rojo.
-
Una cucharada de harina.
-
½ taza de leche.
-
2 latas de atún.
-
2 huevos duros.
-
Una pizca de sal.
-
¼ de cucharadita de pimienta blanca.
-
½ cucharada de condimento para pescados.
-
100 gr. de aceitunas verdes.
Elaboración
-
1
Limpia la cebolla y córtala en rodajas finas. Rehógala a continuación e incorpora el pimiento picado. Cocinar todo a fuego bajo durante unos 10 minutos.
-
2
Espolvorea con harina, integra y agrega la leche revolviendo la mezcla y cocinándola hasta que espese. Retirar del fuego y dejar que se enfríe agragando seguidamente el atún y los huevos picados. Condimentar con sal, pimienta blanca y el condimento para pescados.
-
3
Ahora, lo que nos queda es ir rellenando las empanadillas, incluyendo las aceitunas previamente cortadas en rodajas. Las colocamos en una bandeja y horneamos durante 15 minutos aproximadamente hasta que se doren. Servimos calientes.
