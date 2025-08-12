El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Empanadillas de pescado, fáciles de hacer y más aún de comer. DM
La receta del día

Empanadillas de pescado, una elaboración de lo más resultona

Son muy fáciles y sus ingredientes se pueden adaptar a los gustos de los comensales

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Martes, 12 de agosto 2025, 07:13

Las empanadillas son una fórmula que, en cocina, resuelve perfectamente una comida o una cena de ahí que haya tantas recetas como la imaginación del ... cocinero o cocinera, den para ello. Y sobre todo en cuestión de ingredientes, a la libre elección de los comensales. En este caso las empanadillas son de pescado y su preparación la seguimos del blog 'Nuestras recetas'. En este caso se utiliza como base el atún pero también se pueden hacer de merluza teniendo en cuenta un consejo: «que conviene que este pescado esté sin piel y ya cocido o hervido».

