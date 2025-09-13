Macarrones con salmón y salsa ligera de tomate
Un plato contundente que 'juega', y convence, con los sabores y las texturas
Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:46
La propuesta para hoy en nuestra sección de «La receta del día» es tan visualmente atractiva y apetecible que dan ganas de ponerse a la ... mesa nada más ver la imagen. Se trata de un plato de macarrones con salmón y salsa ligera de tomate. Sus autores: la compañía noruega Mowi, especializada en la cría de salmón, un pescado de lo más recomendable y que se puede presentar de muy variadas formas. Esta elaboración está aconsejada para que los niños se acostumbren a comer pescado, y es magnífica para los adultos.
Ingredientes
-
Salmón cocinado a baja temperatura al natural.
-
Macarrones o pasta corta.
-
Tomate natural triturado.
-
Cebolla.
-
Ajo.
-
Perejil fresco.
-
Aceite de oliva virgen extra.
-
Sal y pimienta.
Elaboración
-
1
Cocina los macarrones siguiendo las instrucciones del paquete. Escurre y reserva.
-
2
Pica la cebolla y el ajo. Sofríelos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva hasta que estén dorados.
-
3
Añade el tomate triturado, salpimienta al gusto y cocina a fuego medio durante unos 10-12 minutos hasta que la salsa espese ligeramente.
-
4
Corta el salmón en dados y agrégalo a la salsa. Cocina 1-2 minutos más, removiendo suavemente para no romper el pescado.
-
5
Incorpora la pasta a la sartén, mezcla bien y sirve caliente con un toque de perejil fresco picado por encima.
