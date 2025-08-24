El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salmón
La receta del día

Salmón con arroz, aguacate y mango

Este pescado cocinado a baja temperatura y a las hierbas aromáticas combina a la perfección con el frescor del mango

CEM *

CEM *

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:46

El salmón es un pescado excepcional en nutrientes y muy versátil en cocina; hay tantas formas de presentarlo en el plato que resulta complicado elegir ... una. Para seguir contribuyendo a enriquecer ese recetario hoy en Cantabria en la Mesa proponemos este salmón con arroz, aguacate y mango que nos llega a través del blog de Mowi, el mayor proveedor mundial de salmón de piscifactoria. «Una receta ligera y rápida de preparar, ideal para el salmón, cocinado a baja temperatura y con hierbas aromáticas ya que combina a la perfección con el frescore del mango».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un reventón en el tritubo deja sin agua a seis zonas de Santander
  2. 2

    Rescatados siete jóvenes que hacían paddle surf en la playa de Los Peligros
  3. 3

    Amenazas, robos, destrozos y sabotajes en una urbanización okupada en Bezana
  4. 4

    Los perjudicados por el cártel de coches logran una indemnización del 5% en los juzgados cántabros
  5. 5

    800 personas celebran una fiesta ilegal en la cantera de Roiz: «Dicen que estarán hasta el lunes»
  6. 6

    Una oveja muerta en la Segunda de El Sardinero
  7. 7

    Fiestas con sabor a tomate
  8. 8

    Un concierto bajo las estrellas con Alejandro Fernández
  9. 9

    Un robot detonador derribará el edificio de la calle Ave María en Torrelavega
  10. 10

    Muere Antuán, Hijo Predilecto de Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Salmón con arroz, aguacate y mango

Salmón con arroz, aguacate y mango