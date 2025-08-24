Salmón con arroz, aguacate y mango
Este pescado cocinado a baja temperatura y a las hierbas aromáticas combina a la perfección con el frescor del mango
Santander
Domingo, 24 de agosto 2025, 07:46
El salmón es un pescado excepcional en nutrientes y muy versátil en cocina; hay tantas formas de presentarlo en el plato que resulta complicado elegir ... una. Para seguir contribuyendo a enriquecer ese recetario hoy en Cantabria en la Mesa proponemos este salmón con arroz, aguacate y mango que nos llega a través del blog de Mowi, el mayor proveedor mundial de salmón de piscifactoria. «Una receta ligera y rápida de preparar, ideal para el salmón, cocinado a baja temperatura y con hierbas aromáticas ya que combina a la perfección con el frescore del mango».
Ingredientes
-
Salmón.
-
Arroz.
-
Aguacate.
-
Mango.
-
Zanahoria.
-
Rábano.
-
Zumo de limón.
-
Sal y aceite de oliva.
Elaboración
-
1
Cuece el arroz siguiendo las instrucciones del paquete y déjalo enfriar.
-
2
Pela y corta el mango y el aguacate en dados.
-
3
Desmenuza el salmón previamente cocinado a baja temperatura.
-
4
Mezcla todos los ingredientes en un bol: arroz, mango, aguacate, zanahoria, rábano y salmón.
-
5
Añade un chorrito de aceite de oliva, el zumo de limón y sal al gusto.
