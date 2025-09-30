Salmón a la parrilla con pasta pomodoro
Martes, 30 de septiembre 2025, 07:19
La pasta al pomodoro es un plato de pasta que se prepara típicamente con tomates frescos, aceite de oliva virgen extra, ajo, albahaca y sal. Está pensado para ser un plato rápido y ligero, en lugar de un plato con una salsa espesa. Pero en esta receta, que nos llega del blog gastronómico de Mowi (compañía líder mundial en la producción salmón de acuicultura y proveedora de productos del mar) el protagonismo se lo lleva el salmón, acompañado precisamente de esa pasta tan especial.
Ingredientes
-
2 porciones de salmón.
-
5 tomates y una taza con tomates cherry.
-
½ cebolla.
-
½ diente de ajo.
-
Sal y pimienta.
-
Pasta de tomate y tomillo.
-
Pasta.
Elaboración
-
1
Salpimentar las porciones de salmón. En un bol pequeño, mezclar una cucharada de aceite de oliva y medio diente de ajo. Con un pincel de cocina, añadir la mezcla al salmón y guardar el resto para después.
-
2
Calentar la parrilla y engrar. A continuación, hay que colocar el salmón con la piel hacia abajo y cuando esté listo, retirarlo de la parrilla y añadir más de la mezcla de aceite de oliva con el pincel de cocina.
-
3
Cortar 5 tomates y la ½ cebolla blanca en cuadritos y echarlos en la licuadora con ½ diente de ajo y la taza de tomates cherry. Licuar y colocar en una olla a fuego medio. Agregue sal, pimienta, pasta de tomate y tomillo. Cuando la salsa empiece a hervir, llevar a fuego lento durante 20 minutos hasta que el color sea rojo intenso y la salsa se vuelva densa. Si la salsa es demasiado ácida, añadir una cucharada de azúcar moreno (opcional).
-
4
Cocer la pasta según las instrucciones del paquete. Mezclar con la salsa cuando esté lista. Para el emplatado, cortar unos cuantos tomates cherry y añadirlos encima de la pasta con unas hojas de albahaca.
