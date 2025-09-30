Salmón a la parrilla con pasta pomodoro

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Isabel González Casares

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:19

La pasta al pomodoro es un plato de pasta que se prepara típicamente con tomates frescos, aceite de oliva virgen extra, ajo, albahaca y sal. Está pensado para ser un plato rápido y ligero, en lugar de un plato con una salsa espesa. Pero en esta receta, que nos llega del blog gastronómico de Mowi (compañía líder mundial en la producción salmón de acuicultura y proveedora de productos del mar) el protagonismo se lo lleva el salmón, acompañado precisamente de esa pasta tan especial.

Ingredientes

  • 2 porciones de salmón.

  • 5 tomates y una taza con tomates cherry.

  • ½ cebolla.

  • ½ diente de ajo.

  • Sal y pimienta.

  • Pasta de tomate y tomillo.

  • Pasta.

Elaboración

    Salpimentar las porciones de salmón. En un bol pequeño, mezclar una cucharada de aceite de oliva y medio diente de ajo. Con un pincel de cocina, añadir la mezcla al salmón y guardar el resto para después.

    Calentar la parrilla y engrar. A continuación, hay que colocar el salmón con la piel hacia abajo y cuando esté listo, retirarlo de la parrilla y añadir más de la mezcla de aceite de oliva con el pincel de cocina.

    Cortar 5 tomates y la ½ cebolla blanca en cuadritos y echarlos en la licuadora con ½ diente de ajo y la taza de tomates cherry. Licuar y colocar en una olla a fuego medio. Agregue sal, pimienta, pasta de tomate y tomillo. Cuando la salsa empiece a hervir, llevar a fuego lento durante 20 minutos hasta que el color sea rojo intenso y la salsa se vuelva densa. Si la salsa es demasiado ácida, añadir una cucharada de azúcar moreno (opcional).

    Cocer la pasta según las instrucciones del paquete. Mezclar con la salsa cuando esté lista. Para el emplatado, cortar unos cuantos tomates cherry y añadirlos encima de la pasta con unas hojas de albahaca.

