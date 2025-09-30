Salmón a la parrilla con pasta pomodoro

1 Salpimentar las porciones de salmón. En un bol pequeño, mezclar una cucharada de aceite de oliva y medio diente de ajo. Con un pincel de cocina, añadir la mezcla al salmón y guardar el resto para después.

2 Calentar la parrilla y engrar. A continuación, hay que colocar el salmón con la piel hacia abajo y cuando esté listo, retirarlo de la parrilla y añadir más de la mezcla de aceite de oliva con el pincel de cocina.

3 Cortar 5 tomates y la ½ cebolla blanca en cuadritos y echarlos en la licuadora con ½ diente de ajo y la taza de tomates cherry. Licuar y colocar en una olla a fuego medio. Agregue sal, pimienta, pasta de tomate y tomillo. Cuando la salsa empiece a hervir, llevar a fuego lento durante 20 minutos hasta que el color sea rojo intenso y la salsa se vuelva densa. Si la salsa es demasiado ácida, añadir una cucharada de azúcar moreno (opcional).