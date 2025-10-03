El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La receta del día

Bolitas de chocolate y aguacate con coco

Estarán listas en tan solo diez minutos

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:19

Para combinar diversión con nutrición, la receta de hoy, que combina dulce con equilibrio y alimentación saludable. Se trata de una elaboración que estará lista en tan solo diez minutos y que nos llega del blog de la Organización Mundial del Aguacate, cuya principal misión es fomentar el consumo de una fruta exótica pero que tiene muchas ventajas para nuestra salud, por sus propiedades dado que está considerado un combustible para el cerebro y un aliado del sistema inmunológico. Vayamos pues con esta receta dulce y saludable, en partes iguales.

Ingredientes

  • 1/2 aguacate grande o 1 pequeño.

  • 180 g chocolate para postres.

  • Una pellizca de sal.

  • Coco rallado para rebozar.

Elaboración

  1. 1

    Fundir el chocolate.

  2. 2

    Cortar el aguacate por la mitad, retirar el hueso y la piel y machacar con un tenedor.

  3. 3

    Mezclar ambos con una pizca de sal.

  4. 4

    Guardar en la nevera varios horas hasta que la mezcla coja cuerpo.

  5. 5

    Tomar porciones de la masa y bolear.

  6. 6

    Rebozar en coco rallado.

