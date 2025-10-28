Bolitas de chocolate y aguacate con coco
Un postre que estará hecho en tan solo diez minutos y que gustará a pequeños y grandes
Martes, 28 de octubre 2025, 07:12
Del blog de la Organización Mundial del Aguacate, el postre con el que queremos «tentar» hoy a nuestros lectores y usuarios: unas bolitas de chocolate ... y aguacate con coco que se hacen en tan solo diez minutos. Ricas y apetecibles no solo en sabor, sino visualmente. Y, además, saludables por los beneficios que aporta uno de sus ingredientes principales: el aguacate. Este superalimento aporta grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales que favorecen un desarrollo saludable y un rendimiento escolar óptimo.
Ingredientes
-
1/2 aguacate grande o 1 pequeño.
-
180 g chocolate para postres.
-
Un pellizco de sal.
-
Coco rallado para rebozar.
Elaboración
-
1
Fundir el chocolate.
-
2
Cortar el aguacate por la mitad, retirar el hueso y la piel y machacar con un tenedor.
-
3
Mezclar ambos con una pizca de sal.
-
4
Guardar en la nevera varios horas hasta que la mezcla coja cuerpo.
-
5
Tomar porciones de la masa y bolear.
-
6
Rebozar en coco rallado.
