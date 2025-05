Un brownie apto para las personas celíacas

Isabel González Casares Martes, 27 de mayo 2025, 07:31 Comenta Compartir

Hoy se celebra el día internacional de los celíacos que son esas personas que no toleran el gluten, por cuanto no pueden ingerir alimentos como ... el trigo, la avena, la cebada o el centeno y una enfermedad que afecta aproximadamente, a un 2% de los españoles. Y como quiera que esta intolerancia no es óbice para que quienes la padecen disfruten de, por ejemplo, un postre tan exquisito como un bronwnie de chocolate. La instagramer Tania Borg nos confían esta receta apta para los celiacos. Una elaboración libre de harina de trigo y sin complicaciones pero, aseguran, con todo el sabor.

Ingredientes 5 huevos.

200 gr. de avena.

50 gr. de cacao.

100 gr. de leche (de cualquier tipo).

Endulzante al gusto.

Topping de nueces y cremas. Elaboración 1 Mezcla todos los ingredientes. 2 Cinco minutos al horno, o 25 minutos al horno o freidora de aire.

