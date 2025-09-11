Chocotorta argentina con crema de café

Chocotorta, postre típico argentido con galletas de chocolate y mezcla de queso crema y dulce de leche.

Con el mes de septiembre llega la rutina: la vuelta al cole, al trabajo, a esa agenda que parece multiplicarse y, a veces, a la ... falta de tiempo para dedicar a quienes más queremos. Pero también llega una oportunidad: un dulce ritual que en Argentina se llama chocotorta y que, con un toque de café, puede convertirse en el motor de un momento compartido. Hoy te propongo una versión tradicional, deliciosa y adictiva, pensada para hacer sonreír a todos en casa, incluso cuando el reloj corre. Empieza con la chocotorta clásica cuyos ingredientes y elaboración detallo acto seguido.

Ingredientes Galletas de chocolate, o vainilla.

200 gr. de dulce de leche.

400 gr. de queso crema. Para la salsa de café 150 m. de café Dromedario.

100 gr. de azúcar.

200 ml. de crema de leche.

50 gr. de chocolate negro. Elaboración 1 Mezcla el queso crema suave con el dulce de leche hasta lograr una crema sedosa y envolvente. 2 En un molde, coloca una capa de galletas ligeramente humedecidas en café frío para que no se rompan. Cubre con una capa de la crema. Alterna capas hasta completar el molde y termina con una capa de la crema. Refrigera al menos cuatro horas, preferentemente durante toda la noche. Desmolda y espolvorea cacao o añade virutas de chocolate para un acabado elegante y sencillo. 3 Y para ese empuje extra que pide septiembre, añade una crema de café para integrarlas en capas. Calienta los 150 ml. de café Dromedario (ya frío) con los 100 gr. de azúcar y los 200 ml. de crema de leche. Añade el chocolate negro picado y remueve hasta fundir. Deja enfriar y bate hasta obtener una crema suave. Esta crema de café eleva la chocotorta: un toque de intensidad que equilibra la dulzura y acompaña perfectamente a una taza de café para esas mañanas con prisa. La receta es fácil, rápida y perfecta para reencontrarte con los tuyos tras la vorágine. El placer de compartir esta delicia y lo sencilla que es su preparación no admite excusa para no poneros ¡manos a la obra!

