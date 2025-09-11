El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chocotorta, postre típico argentido con galletas de chocolate y mezcla de queso crema y dulce de leche. DM
La Barista ¿Cómo quieres el café?

Chocotorta argentina con crema de café

Karen Quiroga

Karen Quiroga

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:32

Con el mes de septiembre llega la rutina: la vuelta al cole, al trabajo, a esa agenda que parece multiplicarse y, a veces, a la ... falta de tiempo para dedicar a quienes más queremos. Pero también llega una oportunidad: un dulce ritual que en Argentina se llama chocotorta y que, con un toque de café, puede convertirse en el motor de un momento compartido. Hoy te propongo una versión tradicional, deliciosa y adictiva, pensada para hacer sonreír a todos en casa, incluso cuando el reloj corre. Empieza con la chocotorta clásica cuyos ingredientes y elaboración detallo acto seguido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  2. 2

    Averiados los cuatro ascensores que unen la calle Castilla con la calle Alta
  3. 3

    Iván celebra su 47 cumpleaños pescando dos doradas de 3,5 kilos cada una
  4. 4 El sorprendente cambio de Jorge Javier Vázquez tras nuevos retoques estéticos
  5. 5

    La «apuesta segura» de Buruaga, en el foco de las críticas
  6. 6

    «Vengo con ganas de volver a sentirme jugador»
  7. 7

    Autransa sustituirá a Diavida en el servicio de ambulancias programado de Cantabria
  8. 8

    Los colegios retoman la normalidad y los institutos se preparan para la huelga
  9. 9

    Cinco conductores dan positivo en cocaína en Santander en la tarde-noche de ayer
  10. 10

    Alsa y Maiz competirán con Autransa por el servicio de ambulancias que dejará Diavida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Chocotorta argentina con crema de café

Chocotorta argentina con crema de café