Este apetecible dulce es típico de Oriente Medio.
La receta del día

Un delicioso postre para conocer la cultura gastronómica árabe

Los luqaimat son bolas de masa frita crujientes por fuera y blanditas y esponjosas por dentro

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:29

Para quienes quieran conocer la cultura gastronómica de Oriente Medio, la receta del día de hoy, para un fin de semana disfrutando de una delicia que en este caso, nos llega a través del Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET) quien nos facilita la divulgación de estos riquísimos luqaimat, certificados como el dulce clásico árabe. Son unas bolas de masa frita crujientes por fuera y blanditas y esponjosas por dentro. Luqaimat significa literalmente «del tamaño de un bocado» en árabe y se suelen servir antes de postres más contundentes. Elaboradas con harina y levadura, se aromatizan con cardamomo y azafrán, lo que les da un sabor inconfundible. Una vez fritas, estas bolas de masa se rocían abundantemente con una melaza de dátiles (conocida como dibs) y se espolvorean con semillas de sésamo antes de servir.

Ingredientes (para 4 personas)

  • 1 taza de harina de trigo (aprox. 125g).

  • ½ cucharadita de levadura seca de panadería.

  • ½ cucharadita de cardamomo molido.

  • Unas hebras de azafrán.

  • 1 cucharadita de azúcar.

  • 1 pizca de sal.

  • ¾ de taza de agua templada (aprox. 180 ml).

  • Aceite vegetal para freír.

  • Melaza de dátiles (o miel) para servir.

  • Semillas de sésamo tostado para decorar.

Elaboración

  1. 1

    Disuelve la levadura, el azúcar y el azafrán en el agua templada y deja reposar 5 minutos.

  2. 2

    En un bol, mezcla la harina con el cardamomo y la sal. Añade poco a poco la mezcla líquida y remueve hasta obtener una masa espesa pero suave.

  3. 3

    Cubre el bol con un paño y deja fermentar durante 1 hora, hasta que doble su tamaño.

  4. 4

    Calienta abundante aceite en una sartén profunda.

  5. 5

    Con la ayuda de dos cucharas o con una manga pastelera, ve formando pequeñas bolas de masa y fríelas por tandas hasta que estén doradas y crujientes.

  6. 6

    Escurre sobre papel absorbente.

  7. 7

    Sirve calientes, rociadas con melaza de dátiles y espolvoreadas con sésamo.

