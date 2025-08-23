Infusiones que no pueden faltar en tus vacaciones
Del reconfortante limón con jengibre al energizante té verde ligero que aporta cafeína natural y antioxidantes
Sábado, 23 de agosto 2025, 07:40
En vacaciones no pueden faltar una serie de infusiones que nos aportan beneficios saludables, ayudando a la digestión, a combatir náuseas, a tranquilizarnos, a refrescarnos también... Siguiendo los consejos que detallo a continuación para su correcta elaboración, podremos disfrutar de estas bebidas que reconfortan y ayudan a disfrutar de una larga sobremesa o de una velada sin prisas para interrumpirla con el sueño.
Limón con jengibre
Dúo energético y reconfortante. Aporta vitamina C, ayuda a la digestión y combate náuseas. Preparación: agua a 90°C, infusionar 5 minutos.
Manzanilla
Suave y tranquilizante. Perfecta para calmar el estómago y facilitar el descanso. Sus flores dulces relajan el cuerpo tras días de calor o cambios de rutina. Infusiona 5 minutos a 90°C para extraer su delicadeza.
Hierbabuena
Digestiva y refrescante. Reduce molestias estomacales, ayuda a la respiración cuando hay congestión y aporta alivio tras comidas densas. Infusión de 5–6 minutos a 95°C; añade una rodaja de limón para un toque vivo.
Poleo-menta
Equilibrio para estómago y gases. Combina las virtudes digestivas del poleo y la menta con un sabor ligero y fresco. Infunde 7 minutos a 90°C; sirve tibia para evitar irritaciones.
Rooibos
Afrutado o con notas terrosas, sin afectar el sueño. Infusión de 5 minutos a 90°C; perfecto para una calidez reconfortante al atardecer.
Té negro
Para días sin café: si buscas cuerpo y ánimo sin recurrir al café, un té negro suave es tu aliado. Elige uno ligero, con notas malteadas o cítricas para un impulso suave. Infusión 3–5 minutos a 85°C; disfruta de tus desayunos sin sobresaltos.
Alternativa energizante
Cuando hay mucho cansancio: té verde ligero con limón o un blend cítrico con ginseng suave. El té verde aporta cafeína natural y antioxidantes; acompáñalo con una rodaja de limón. Infusión 2–3 minutos a 80–85°C para conservar vitaminas.
Consejos prácticos
Primero, agua a punto justo: 90°C para la mayoría de hierbas; 80–85°C para té verde. Segundo, muy importante tambien, los tiempos de infusión: 3-5 minutos, según la hierba. En cuanto a la preparación, tazas tibias, hojas enteras y recipientes herméticos para conservar aroma. Y por último, varía y combina. Alterna estas infusiones para cubrir malestares, resfriados, fatiga y solo dedícate a disfrutar de tus vacaciones.
