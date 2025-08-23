El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Infusión con miel. DM
La barista. ¿Cómo quieres el café?

Infusiones que no pueden faltar en tus vacaciones

Del reconfortante limón con jengibre al energizante té verde ligero que aporta cafeína natural y antioxidantes

Karen Quiroga

Karen Quiroga

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:40

En vacaciones no pueden faltar una serie de infusiones que nos aportan beneficios saludables, ayudando a la digestión, a combatir náuseas, a tranquilizarnos, a refrescarnos también... Siguiendo los consejos que detallo a continuación para su correcta elaboración, podremos disfrutar de estas bebidas que reconfortan y ayudan a disfrutar de una larga sobremesa o de una velada sin prisas para interrumpirla con el sueño.

Limón con jengibre

  • Dúo energético y reconfortante. Aporta vitamina C, ayuda a la digestión y combate náuseas. Preparación: agua a 90°C, infusionar 5 minutos.

Manzanilla

  • Suave y tranquilizante. Perfecta para calmar el estómago y facilitar el descanso. Sus flores dulces relajan el cuerpo tras días de calor o cambios de rutina. Infusiona 5 minutos a 90°C para extraer su delicadeza.

Hierbabuena

  • Digestiva y refrescante. Reduce molestias estomacales, ayuda a la respiración cuando hay congestión y aporta alivio tras comidas densas. Infusión de 5–6 minutos a 95°C; añade una rodaja de limón para un toque vivo.

Poleo-menta

  • Equilibrio para estómago y gases. Combina las virtudes digestivas del poleo y la menta con un sabor ligero y fresco. Infunde 7 minutos a 90°C; sirve tibia para evitar irritaciones.

Rooibos

  • Afrutado o con notas terrosas, sin afectar el sueño. Infusión de 5 minutos a 90°C; perfecto para una calidez reconfortante al atardecer.

Té negro

  • Para días sin café: si buscas cuerpo y ánimo sin recurrir al café, un té negro suave es tu aliado. Elige uno ligero, con notas malteadas o cítricas para un impulso suave. Infusión 3–5 minutos a 85°C; disfruta de tus desayunos sin sobresaltos.

Alternativa energizante

  • Cuando hay mucho cansancio: té verde ligero con limón o un blend cítrico con ginseng suave. El té verde aporta cafeína natural y antioxidantes; acompáñalo con una rodaja de limón. Infusión 2–3 minutos a 80–85°C para conservar vitaminas.

Consejos prácticos

Primero, agua a punto justo: 90°C para la mayoría de hierbas; 80–85°C para té verde. Segundo, muy importante tambien, los tiempos de infusión: 3-5 minutos, según la hierba. En cuanto a la preparación, tazas tibias, hojas enteras y recipientes herméticos para conservar aroma. Y por último, varía y combina. Alterna estas infusiones para cubrir malestares, resfriados, fatiga y solo dedícate a disfrutar de tus vacaciones.

